El Mercado masymas: el sabor de siempre en el supermercado de hoy

Entrar en un supermercado masymas es, para muchos, algo más que hacer la compra. Es una experiencia que puede recordarnos, salvando algunas distancias, a ese ambiente que solo tenía el mercado de toda la vida: los mostradores llenos de producto fresco, el saludo del dependiente que ya sabe lo que te gusta, y esa confianza que nace cuando sabes quién hay detrás de cada puesto.

En masymas lo llaman El Mercado, y así se puede sentir en cada una de sus 54 tiendas repartidas por toda Asturias. Cada sección está pensada como un pequeño puesto de mercado, donde el producto se elige con criterio y el cliente puede mirar, preguntar y dejarse aconsejar.

En Pescaymas, el pescado llega a diario desde las lonjas del Cantábrico, siempre fresco y preparado con el mimo de los profesionales que entienden el mar. En CarneyMas, la ternera asturiana ocupa un lugar protagonista, junto a otras carnes seleccionadas de proveedores locales que comparten el compromiso por la calidad y el origen. En Frutaymas, los colores cambian con la temporada.

El recorrido continúa en Charcuymas, donde se reúnen una cuidada selección de embutidos y quesos asturianos —de Cabrales, Gamonéu, Afuega’l Pitu o Beyos— elaborados por productores con generaciones de experiencia. Y en Panymas, el aroma del pan recién hecho recuerda que la tradición sigue viva.

Pero si algo distingue a El Mercado masymas son las personas. La empresa cuenta con un equipo de más de un millar de profesionales que no solo despachan: saben, escuchan y aconsejan. Han hecho de su oficio una forma de mantener viva la esencia del mercado de siempre, adaptada a la vida moderna.

Supermercados masymas nació en Asturias, creció en Asturias y sigue apostando cada día por Asturias. Su concepto de El Mercado es también un homenaje al territorio: a los ganaderos, pescadores y agricultores que forman parte de su historia.

Con cada producto local que llega a sus tiendas, la compañía renueva su compromiso con esta tierra y demuestra que la mejor forma de mirar al futuro es seguir creyendo en su origen.