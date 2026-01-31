Multado con 600 euros y 6 puntos por adelantar de la forma "tradicional" en carretera: el nuevo dispositivo de la DGT que vigila a los conductores asturianos
"Sirve como posible medida ‘antifrenazo’"
Los radares de velocidad son controles de los que dispone la Dirección General de Tráfico (DGT) para comprobar que los conductores respetaban los límites establecidos en la red de carreteras del territorio español.
Estos sistemas son de diferentes tipos (fijos, móviles, veloláser...) y están ubicados, tanto en autovías y carreteras generales, como vías secundarias o urbanas. Y s que una de las principales causas de siniestralidad en nuestro país es el exceso de velocidad, es por ello, que cada año la Dirección General de Tráfico (DGT) se esfuerza en que los conductores tomen conciencia y levanten el pie del acelerador. Una de las medidas más utilizadas por este organismo es la utilización de los radares medidores de velocidad.
Uno de los radares más desconocidos son los denominados radar en cascada. ¿Cómo funcionan? "Este radar está pensado para pillar a los conductores que inmediatamente después de pasar por un radar tradicional, exceden el límite de velocidad. Sirve como posible medida ‘antifrenazo’ para aquellos que al ver un radar frenan para volver a subir la velocidad una vez pasado el control", explican desde el Club Europeo de Automovilistas. Se trata de radares fijos o móviles que se colocan a continuación del primer radar fijo y a una distancia relativamente cercana. Al desconocer el conductor dónde se sitúan, tendrá que mantener la velocidad correcta en todo momento si no quiere ser multado.
A la hora de llegar a un radar de velocidad, muchos conductores suelen reducir la velocidad e igualarla a la que es obligatoria en la vía por la que se está circulando, para que el control velocidad no detecte que se estaba cometiendo una irregularidad. Para contrarrestar esta mala praxis -y echar calderilla a las arcas del estado- la DGT implementó hace unos meses el sistema de radares cascada, que no es otra cosa que agregar a los radares fijos -cuya ubicación es pública- otro radar móvil que podría estar ubicado -esto nunca lo sabrás, lector, he ahí el quid del asunto- kilómetro antes o kilómetro después del otro. Sencillo pero efectivo. Las sanciones por excesos de velocidad varía en función de la diferencia a la que el vehículo se haya excedido en superar lo recomendado. Por ejemplo, circular entre 121 y 150 hm/h en una vía de 120 km/h, supone una multa de 100 euros, pero no conlleva la pérdida de puntos. Si la velocidad está comprendida entre 151 y 170 km/h, la sanción aumentará a 300 euros y 2 puntos. Si la velocidad es de 191 km/h en adelante, la multa que recibirá el conductor será de 600 y se perderán 6 puntos.
