Mutado con 200 euros por culpa del frío en carretera: la Guardia Civil vigila los coches de los asturianos, sobre todo por la mañana

El mes de febrero se iniciará con un tiempo generalmente inestable con cielos cubiertos en gran parte del país que dejarán precipitaciones en forma de tormenta en Galicia, norte de Extremadura y oeste de Castilla y León, y no se descarta que el paso del nuevo frente deje algunas lluvias débiles en el sureste a partir de la tarde.

Aunque el temporal de los últimos días parece aminorar, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en estas regiones ante el riesgo de producirse tormentas de carácter intenso. Igualmente, presentan avisos naranja Asturias, Cantabria y País Vasco por vientos en torno a los 70 km/h y olas de hasta seis metros de altura en el Cantábrico.

En cuanto a la nieve, la Aemet pronostica que se producirán nevadas en las montañas de la mitad norte. En Asturias, una docena de puertos de la red secundaria de carreteras precisan en la mañana de hoy sábado el uso de cadenas para poder transitar por nueve municipios del Principado, según informa el 112 Asturias en su página web. La nieve obliga a la utilización de cadenas en El Palo y El Pozo de las Mujeres Muertas en Allande, San Isidro en Aller, La Bobia en Boal, Leitariegos y El Connio en Cangas del Narcea, Tarna en Caso, Cerredo en Degaña, La Cobertoria en Quirós, Somiedo y San Lorenzo en Somiedo y Ventana en Teverga. Además, en Lena continúa cortada la carretera LN-8 en el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para esta sábado en Asturias cota de nieve en ascenso desde 700-800 metros hasta 1.200-1.400 metros.

Con la vuelta del frío, hay que extremar la vigilancia en la carretera a la hora de circular. Recuerda que si tu coche sufre una avería, debe señalizar obligatoriamente el vehículo con la baliza v-16 en el capó. Pero hay una multa relacionada con el frío que muchos conductores desconocen. Tal y como afirman de la firma Pyramid Consulting, expertos en Recurso y Gestión de Multas de Tráfico y Transportes, "la DGT y la Guardia Civil han intensificado los controles sobre los cristales del vehículo. Circular con el parabrisas sucio, con hielo, nieve, grietas o elementos que reduzcan la visibilidad puede suponer multas de hasta 200 euros, incluso sin pérdida de puntos". Por lo tanto es fundamental llevar la luna del coche despejada y con una perfecta visibilidad.

Uno de los desperfectos más habituales que ocurre es con la luna de nuestro vehículo. Seguro que a muchos les ha pasado. Ir circulando por una autopista o carretera secundaria y, de repente, ya sea por el estado de la vía o por el vehículo que llevamos delante, salta una piedra diminuta al cristal delantero originando un desperfecto. Al principio puede parece un pequeño rasguño, pero con el tiempo se puede ir ampliando hasta crear una raja en la luna. Muchos conductores suelen obviar este desperfecto y siguen circulando con normalidad. Un error que les puede salir bastante caro. "No hay indicado de forma específica en ninguna normativa española que no se puede conducir con una luna delantera rajada. Sin embargo, hay otras reglas que sí pueden estar relacionadas con el hecho de que el vehículo no está en perfecto estado o que la visibilidad no es la correcta", explican desde RACE autoclub. El artículo 19 del Reglamento General de Circulación, hace referencia a la visibilidad en el vehículo: "La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos". "Incluso, dependiendo de la gravedad del estado del parabrisas delantero, te pueden llegar a inmovilizar tu vehículo si supone un riesgo para la seguridad de los demás ocupantes de la vía", cuentan desde RACE. Si conduces con el parabrisas en mal estado, un agente puede considerarlo como una falta, lo que puede acarrear una sanción económica de hasta 200 euros. Incluso, dependiendo de la gravedad del estado del parabrisas delantero, te pueden llegar a inmovilizar tu vehículo si supone un riesgo para la seguridad de los demás ocupantes de la vía.