La nieve dificulta los movimientos en Asturias: esta es la docena de puertos que requieren cadenas

La nieve continúa generando dificultades en Asturias. Una docena de puertos de montaña de la red secundaria de carreteras precisan en la mañana de hoy sábado el uso de cadenas para poder transitar por nueve municipios del Principado, según informa el 112 Asturias en su página web.

La nieve obliga a la utilización de cadenas en El Palo y El Pozo de las Mujeres Muertas en Allande, San Isidro en Aller, La Bobia en Boal, Leitariegos y El Connio en Cangas del Narcea, Tarna en Caso, Cerredo en Degaña, La Cobertoria en Quirós, Somiedo y San Lorenzo en Somiedo y Ventana en Teverga.

Además, en Lena continúa cortada la carretera LN-8 en el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para esta sábado en Asturias cota de nieve en ascenso desde 700-800 metros hasta 1.200-1.400 metros.

Olas y nieve

Además, viento, oleaje, nieve y lluvia activarán los avisos este sábado en Asturias y otras 31 provincias, así como en Ceuta y Melilla, con Galicia con alerta roja (peligro extraordinario) por olas de hasta 9 metros, en una jornada marcada por precipitaciones que podrán ser fuertes y persistentes en el Cantábrico oriental, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con aviso rojo por oleaje serán A Coruña y Pontevedra. Las olas también pondrán en aviso naranja (importante) a Almería, Granada, Asturias (litoral occidental y oriental costa), Cantabria (litoral costa), Girona, Tarragona, Lugo, Guipúzcoa, Vizcaya, Alicante y Melilla (costa) y en nivel amarillo a Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Murcia (costas de Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón), Valencia y Ceuta (costa).

El viento activará avisos amarillos en Huesca, Teruel, Zaragoza, Baleares (Menorca), Cantabria (litoral), Ávila, Segovia, Soria, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Madrid (sierra), Murcia (altiplano, noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón), Guipúzcoa, Vizcaya y Melilla. Sin embargo, se elevarán a naranja en Almería, Granada, Jaén, Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Albacete, Tarragona, Alicante, Castellón y Valencia.

Por su parte, Cantabria (litoral), Navarra (vertiente cantábrica), Guipúzcoa y Vizcaya tendrán aviso amarillo por lluvia. También de este nivel, pero por nieve, estarán Huesca, Ávila, León, Segovia, Zamora, Lleida, Lugo, Ourense, Madrid (sierra) y Navarra (Pirineo).

Estabilidad transitoria

La AEMET prevé para este sábado que el tiempo en la Península y Baleares siga marcado por la circulación atlántica, debido al paso de líneas post-frontales en la primera parte del día y, a partir del mediodía, la entrada de altas presiones por el suroeste que aportará una estabilidad transitoria.

De este modo, se esperan cielos nubosos o cubiertos con predominio de nubosidad baja y precipitaciones en la mayor parte del tercio norte, donde pueden ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo menudo, así como en regiones de montaña del resto de la Península, principalmente del sureste, meseta y norte de Baleares, pero no se descarta en el resto a excepción de litorales del este y sureste peninsular.

Los mayores acumulados se esperan en el Cantábrico oriental, Pirineo occidental y zonas de la Bética oriental con posibilidad de tormentas de madrugada al sur de Baleares que podrán afectar a las islas.

Nevará en montañas de la mitad norte y zonas aledañas a una cota de 700 o 1.000 metros al principio, pero subirán al final de la jornada hasta 1.200 o 1.400 metros, con mayores acumulados en cotas altas, aunque no se descarta nieve en zonas altas de Mallorca al final del día.

En las islas

En Canarias, el cielo estará nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, con tendencia a poco nuboso en el norte de las islas montañosas y posibilidad de lluvias débiles, pero en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado. En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios térmicos en el archipiélago, mientras que el viento será alisio moderado.

Las temperaturas máximas aumentarán en el noroeste peninsular, con descensos en el resto que serán más intensos en el este y Baleares. Las mínimas descenderán en la Península y Baleares, excepto en el oeste de Galicia y noreste de Cataluña con ligeros ascensos. Asimismo, se esperan heladas débiles en regiones de montaña de la mitad norte, moderadas en el Pirineo.

Noticias relacionadas

El viento será de componente oeste en la Península y Baleares, y en general será flojo en el suroeste y moderado en el resto. Tendrá intensidades fuertes con rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico oriental, Mediterráneo, Baleares e interiores del tercio este peninsular, así como en montañas del centro y norte.