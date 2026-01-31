Olas como un edificio de cuatro plantas de altura: el balance del "peligroso" temporal de mar que azota Galicia y Asturias
La AEMET tiene en alerta roja y naranja al noroeste del país, donde se han registrados "olonas" de casi 14 metros
Olas del tamaño de un edificio de cuatro plantas de altura. Ese es el balance del temporal de mar que azota este sábado al noroeste del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene en alerta roja (riesgo extremo) a Galicia y en aviso amarillo (riesgo importante) a Asturias por olas que podrían superar los 9 metros. Y así ha sido al menos en La Coruña y Pontevedra.
Según datos de Puertos del Estado, la boya de Cabo Silleiro (Pontevedra) registró a las 09.00 horas de este sábado una ola gigantesca de 13,78 metros. Fue la mayor contabilizada en España. También en Galicia, la boya de Estaca de Bares marcó este viernes una ola de 10,31 metros. Por su parte, en Asturias, las mayores han superado los 7 metros. Tanto la boya del Cabo Peñas como la de Gijón registraron a las 18.00 horas del viernes una "olona" de 7,61 metros.
¿Hasta cuándo hay alerta?
La alerta de la AEMET estará activa hasta última hora de este sábado en su nivel rojo y amarillo. A partir de mañana, domingo, el aviso se rebaja y quedará desactivado durante la madrugada en Asturias, mientras que en Galicia continuará en amarillo todo el día. Al temporal marítimo se suma durante las próximas horas las rachas muy fuertes de viento del sur, tanto en la costa como en la Cordillera y los Picos de Europa. Ante todo ello, la Agencia Estatal de Meteorología ha pedido a la población gallega y asturiana que eviten la costa. "¡No te acerques a la primera línea de costa! ¡Es muy peligroso!", ha advertido a través de redes sociales.
El motivo del mal tiempo es la entrada de un masa polar por el Atlántico, tras el paso, a principios de semana, de un tren de borrascas. La inestabilidad, según el pronóstico de la AEMET, continuará durante los próximos días en ambas comunidades.
El pronóstico en Asturias
Para este domingo, se prevén "cielos nubosos y cubiertos, posibilidad de nieblas dispersas en zonas altas de la Cordillera, precipitaciones débiles o localmente moderadas y cota de nieve en torno a 1600- 1800 metros en la Cordillera". Asimismo, habrá "rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera al final del día".
El tiempo en Galicia
En la comunidad vecina se esperan "precipitaciones localmente persistentes en la mitad occidental y en Orense al final del día, y rachas muy fuertes de viento de componente sur en zonas expuestas del litoral occidental". De hecho, Galicia estará en alerta amarilla tanto por oleaje como por lluvia.
