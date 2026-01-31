Podólogo rural en una de las zonas más envejecidas de Europa

La Clínica del Pie Carlos Menéndez Villar, con sede en Cangas del Narcea, lleva casi 27 años cuidando la salud podológica del suroccidente asturiano, un territorio rural con una de las poblaciones más envejecidas y dispersas de Europa. En ese contexto, donde la movilidad y el acceso a servicios sanitarios especializados no siempre son sencillos, la figura de Carlos Menéndez cobra un valor añadido: más que un podólogo con amplia experiencia, es un profesional de proximidad, volcado en atender, prevenir y acompañar.

Su consulta en Cangas es la única clínica podológica de la zona, y desde allí extiende su atención a Tineo y Allande. Pero su trabajo no se queda en la puerta de la consulta. Con frecuencia, Menéndez recorre pueblos y parroquias para llegar hasta quienes más lo necesitan: personas mayores, dependientes o encamadas que no pueden desplazarse. Los servicios a domicilio se han convertido así en una parte esencial de su actividad, una respuesta práctica y humana a la realidad del medio rural, donde cada visita puede evitar complicaciones, aliviar dolor y mejorar la autonomía.

Esa vertiente itinerante se apoya, además, en una convicción: en un territorio envejecido, la podología es salud y prevención. Por eso, Carlos Menéndez ha mantenido durante años una labor constante de divulgación, enseñando a sus pacientes a cuidar la higiene del pie, reconocer señales de alerta y consultar a tiempo. En patologías que se cronifican por falta de seguimiento –uñas problemáticas, lesiones cutáneas, dolor al caminar– la intervención temprana marca la diferencia. "Cuando atiendes a alguien que llevaba tiempo con dolor y nota mejoría, el agradecimiento es enorme", resume.

La clínica ofrece tratamientos de uñas encarnadas, papilomas, plantillas personalizadas y otras intervenciones especializadas orientadas a mantener la salud, el confort y la movilidad. Con un enfoque profesional y cercano, la Clínica del Pie Carlos Menéndez Villar se ha consolidado como un servicio sanitario clave en el Occidente: calidad asistencial, vocación rural y compromiso real con el territorio.