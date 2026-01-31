El Principado "apoyará" y "facilitará" el gran centro productivo que planea Indra en Avilés

El Gobierno del Principado "trabaja para facilitar las inversiones de la industria de defensa" con el objetivo de que proyectos como el de la compañía española Indra, que planea implantar grandes instalaciones en Avilés, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA, "tomen forma y avancen".

Así lo ha señalado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, a instancias de este diario con motivo del proyecto de Indra, que contempla establecer en los terrenos de las antiguas baterías de coque de ArcelorMittal un centro de acabado de blindados, una pista de pruebas para los vehículos y un parque para empresas auxiliares de defensa. Se trataría de la segunda gran infraestructura industrial de Indra en Asturias, sumada a la nueva factoría de blindados de El Tallerón de Gijón.

Si bien Sánchez ha matizado que "es a Indra la que corresponde decidir e informar sobre la instalación y ubicación de nuevas infraestructuras en Asturias", ha dejado claro que para el Principado "la defensa es un sector totalmente estratégico", ya que "es un motor de industria, innovación, tecnología avanzada y empleo estable y cualificado". "Y todos los proyectos que puedan desarrollarse en nuestra tierra son bienvenidos y contarán con nuestro apoyo", ha remarcado el Consejero.

El proyecto de Indra también es visto con buenos ojos por los principales sindicatos asturianos. Así, el secretario general de CC OO Asturias de Industria, Nacho Requena, ha valorado como "buena noticia" el plan de la compañía en Avilés, al aportar "actividad y empleo de calidad".

Por su parte, el secretario de UGT-FICA, Jenaro Martínez, ha señalado que "todo lo que sea instalar industria tractora en las antiguas baterías de Avilés es bienvenido".