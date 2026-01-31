El Principado rechaza la protección de la angula y ve incoherente la decisión del Gobierno de Sánchez: "Nosotros hemos hecho los deberes..."

El Principado se ha pronunciado sobre la inclusión de la anguila europea -y por tanto de su alevín, la angula- en el listado de especies protegidas, y es claro: lo rechaza y ve una "incoherencia" del Gobierno nacional de Pedro Sánchez, de su mismo signo político. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), anunciaba ayer su intención de incluir la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) amparándose en "criterios científicos sólidos, en las recomendaciones de organismos internacionales y en los compromisos adquiridos por España en materia de conservación de la biodiversidad y contra la lucha del comercio ilegal de especies".

La última palabra la tendrán las Comunidades Autónomas, que además tienen competencia en un tipo de pesca que se hace en aguas continentales, y que se reunirán el próximo 17 de febrero con el Ejecutivo central para abordar el tema. Asturias ya ha adelantado que se opondrá y defiende su regulación de las capturas de angula, el preciado alevían de la anguila. "La pesca de angula es hoy un modelo de sostenibilidad y también de responsabilidad por nuestra parte", aseguró este sábado el director general de Pesca, Francisco González. También recuerda que la comunidad aplica desde hace tiempo una de las regulaciones "más estrictas y avanzadas de toda la Unión Europea (UE) en esta pesquería, cuyos buenos resultados son verificables".

"El sector ha realizado un esfuerzo enorme durante años para adaptarse a una regulación cada vez más estricta, reduciendo de forma drástica su actividad y avanzando hacia una explotación plenamente compatible con la conservación de la especie", enfatiza González. Una decisión que, según explican desde la Consejería, ha conseguido que Asturias redujese "de manera drástica" el esfuerzo pesquero, limitando licencias, acortando campañas, prohibiendo la pesca recreativa y aplicando una veda total sobre la anguila amarilla y plateada, lo que cumple con los objetivos comunitarios de conservación.

Estas limitaciones, según anunció González, continuarán durante los próximos dos años. "Durante los años 2026 y 2027 vamos a disminuir nuestras flotas pesqueras, que actualmente se compone de 36 embarcaciones en la cuenca del río Nalón", explica. Una disminución que supone prácticamente el 50% del esfuerzo pesquero en esta modalidad.

El Gobierno asturiano considera "incoherente que un país adopte de forma unilateral la prohibición de la captura de esta especie mientras que otros limítrofes, como Francia o Portugal, con volúmenes de captura superiores, no lo hagan". Por ello, el Principado reclama que una decisión de este alcance se analice y acuerde en el marco de la UE. "Asturias ha hecho sus deberes y la normativa debe hacerse sin perjudicar a quienes ya aplican un modelo ejemplar de gestión", sentencia González.