El ranking de las mejores universidades de Europa deja a la de Oviedo en esta posición: ha mejorado, pero hay 24 españolas por encima

El informe anual QS European University Rankings, que evalúa a las principales universidades del continente, ya ha sido publicado y sitúa a la Universidad de Oviedo en el puesto 300 -el año anterior se situaba en el 322, por lo que ha mejorado- de un total de 958 instituciones analizadas. El estudio es elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), que valora distintos indicadores como la sostenibilidad, la ratio de estudiantes por profesor, la reputación académica, la empleabilidad o la proyección internacional. En esta edición, el podio europeo lo ocupan la Universidad de Oxford, la ETH de Zúrich y el Imperial College de Londres.

En el ámbito nacional, la mejor posicionada es la Universidad de Barcelona, seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid, que se sitúan en los puestos tercero, cuarto y quinto de Europa del Sur, respectivamente. En el ranking total están entre las 75 primeras. Dentro del contexto nacional, la Universidad de Oviedo ocupa el puesto 24 de las 52 universidades españolas incluidas en el ranking. Por delante de la institución asturiana aparecen tres privadas españolas: la Universidad de Navarra, la Universidad Pontificia de Comillas y la IE University.

En cuanto a la puntuación global, únicamente las 14 primeras universidades españolas logran superar el aprobado. La Universidad de Oviedo obtiene una calificación de 39,3 puntos sobre 100, lo que evidencia margen de mejora en varios indicadores. Tal y como ya advirtió el pasado mes de diciembre la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), uno de los principales puntos débiles de la institución es la escasa presencia de alumnado extranjero. En este apartado, el QS European University Rankings le otorga apenas 11,3 puntos sobre 100. En contraste, destaca el elevado porcentaje de estudiantes que participan en programas de movilidad internacional, ya que el 92,4 % del alumnado de intercambio realiza estancias fuera de la Universidad de Oviedo.

Noticias relacionadas

Respecto a la reputación académica, la universidad asturiana alcanza 38,5 puntos, una cifra muy alejada de las principales instituciones del país. A modo de comparación, la Universidad de Barcelona obtiene 97,7 puntos, la Universidad Autónoma de Barcelona 94,8 y la Universidad Autónoma de Madrid 93,3, lo que refleja la fuerte concentración del prestigio académico en los grandes centros universitarios españoles.