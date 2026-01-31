La Real Academia de Medicina de Asturias incorpora a siete nuevos miembros
Los académicos de nuevo cuño son José Luis Llorente, Emilio Esteban, Ángel Pérez Arias, Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, Ana Llaneza, Rebeca Lorca y Lorena Benavente
El pleno de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias eligió este pasado jueves a siete nuevos académicos: tres de número y cuatro correspondientes.
Dos de los nuevos académicos de número son jefes de servicio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA): José Luis Llorente Pendás, de Otorrinolaringología; y Emilio Esteban González, de Oncología Médica. El tercero es el cirujano plástico del complejo sanitario ovetense Ángel Pérez Arias.
Los académicos correspondientes proclamados son Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, oftalmólogo del Instituto Fernández-Vega, de Oviedo, y tres médicas del HUCA: María Ana Llaneza Folgueras, jefa en funciones del servicio de Cirugía General; Rebeca Lorca Gutiérrez, cardióloga; y Lorena Benavente Álvarez, neuróloga.
Estos nuevos miembros de la Real Academia de Medicina fueron elegidos por el pleno de la institución, integrado por 41 académicos numerarios, 2 académicos supernumerarios y 2 académicos correspondientes.
