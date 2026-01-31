Santulaya: tradición, cooperativa y calidad desde el corazón de Cangas

En el occidente asturiano, hablar de embutido es hablar de territorio. La tradición de la matanza –aprovechar el cerdo entero, curar, salar y ahumar para llenar la despensa del invierno– forma parte de una cultura rural donde la cocina ha sido también economía doméstica y cohesión social. En Cangas del Narcea, esa herencia no se quedó en el recuerdo: se convirtió, hace más de tres décadas, en un proyecto empresarial colectivo con nombre propio, Embutidos Santulaya, nacido en el pequeño núcleo de Santulaya/Santa Eulalia de Cueras.

Actividad en las instalaciones de la cooperativa. / Demelsa Álvarez

La historia arranca en 1990, cuando "se terminaban las minas en el concejo" y el pueblo decidió unirse para buscar futuro. La cooperativa se constituyó oficialmente el 28 de agosto de 1990 en el Chagar de Santa Eulalia como Santulaya Sociedad Cooperativa, con acuerdos iniciales tan concretos como abrir tienda propia y designar su primer consejo rector. El modelo, además, fue más allá de una suma de voluntades: los socios cedieron el uso de sus tierras a la cooperativa para mejorar rendimientos y reorganizar el trabajo, liberando mano de obra para los nuevos puestos que generaba la actividad.

El elemento diferencial de Santulaya está en su manera de producir. La cooperativa insiste en que no compra carne picada, sino que adquiere canales enteras con criterios exigentes, apostando por pequeñas explotaciones ganaderas asturianas y aprovechando cada parte para embutidos y salazones. En un sector donde la estandarización es tentadora, su discurso se apoya en una receta mínima: sin conservantes ni colorantes, sin "aditivos" más allá de pimentón, sal y ajo –y cebolla en el caso de las morcillas–. Esa decisión tiene consecuencias: reconocen que, al no usar conservantes, en ocasiones deben descartar partidas si no alcanzan sus propios estándares de curación.

El curado completa la identidad. Santulaya detalla que el proceso incluye ahumado con leña/madera de roble y un secado posterior en sala durante dos o tres días, buscando ese sabor "a casa" que la marca reivindica como sello. En su catálogo conviven piezas y preparados que remiten al Sanmartín y a la cocina de pote: chorizos (dulce y picante), morcillas, lacón, lomo/andoya, compango o el chosco, presente en varias presentaciones, además de elaboraciones listas para cocinar.

A ese hilo de tradición se suma una decisión estratégica con impacto social: la cooperativa subraya que sus productos son sin gluten "desde hace décadas" y los vincula al proyecto local Cangas Sin Gluten, una red municipal de establecimientos formados y adheridos. El resultado es una marca que vende embutido, sí, pero también un relato coherente con el Cangas del Narcea actual: un concejo que se proyecta desde lo rural sin renunciar a la innovación comercial, con tienda y distribución a través de canales digitales y presencia en redes.

En el corazón del suroccidente, Santulaya resume una idea clave para el especial de Cangas: cuando el territorio se organiza, la tradición puede convertirse en industria a escala humana sin perder autenticidad.