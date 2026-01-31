En corto y por derecho
Una víctima muy muy cercana
Hace tres años que este periódico viene informando sobre el caso Herrero Brigantina, la presunta estafa piramidal perpetrada por el mierense Juan González Herrero y sus colaboradores, algunos también asturianos. Los sospechosos, según la Policía, se pulieron en lujos diversos los ahorros invertidos por los clientes en productos financieros que ofrecían jugosas rentabilidades. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, está cerrando la instrucción del caso. El alcance de la trama es tal que incluso ha llegado a penetrar en el propio órgano jurisdiccional. Así, la familia de una de las administrativas de la Audiencia ha sido víctima del fraude. Fácil lo tiene Pedraz para encontrar testimonios cercanos del daño infligido por los estafadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V-16, pero no portar el documento obligatorio en caso de avería: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)