Una víctima muy muy cercana

Hace tres años que este periódico viene informando sobre el caso Herrero Brigantina, la presunta estafa piramidal perpetrada por el mierense Juan González Herrero y sus colaboradores, algunos también asturianos. Los sospechosos, según la Policía, se pulieron en lujos diversos los ahorros invertidos por los clientes en productos financieros que ofrecían jugosas rentabilidades. Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, está cerrando la instrucción del caso. El alcance de la trama es tal que incluso ha llegado a penetrar en el propio órgano jurisdiccional. Así, la familia de una de las administrativas de la Audiencia ha sido víctima del fraude. Fácil lo tiene Pedraz para encontrar testimonios cercanos del daño infligido por los estafadores.