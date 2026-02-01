Adiós a H&M: así afectará a Asturias el cierre de 28 tiendas en toda España anunciado por la marca que nació para competir con el gigante textil de Amancio Ortega

H&M, la marca de ropa que nació para desbancar al gigante textil de Amancio Ortega, va cada vez a menos en España. La compañía sueca cerrará durante los próximos meses 28 tiendas en todo el territorio nacional, con 492 despidos. Algunos de sus establecimientos ya han bajado la persiana, como son los casos recientes de Elche, Orihuela y Torrevieja.

Los resultados de la marca correspondientes al ejercicio fiscal 2025 no son tan malos como se esperaban, superando las expectativas incluso de los analistas. Logró un beneficio neto de 1.550 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,6%. Aun así, los números están muy lejos de los de Inditex y las ventas han caído. En concreto, un 2,6% por debajo de los ingresos del año anterior con 21.588 millones de euros.

Las causas

La razón por la que la firma escandinava tomó la decisión de cerrar tiendas en España está en las cifras del tercer trimestre de 2024, cuando registró una caída del 30% en sus beneficios. O lo que es lo mismo: 258 millones de euros de pérdidas. ¿Por qué pasó esto? Los motivos son varios y no exclusivos de H&M, sino de todo el sector textil. Por el mismo sendero camina, por ejemplo, United Colors of Benetton.

Una tienda de H&M / MAXIM SHIPENKOV

El declive de las tiendas físicas y el auge de las compras online es uno de los motivos. Hasta Zara ha tenido que reestructurar sus tiendas, cerrando las más pequeñas y apostando por las más grandes, para hacer frente a esta nueva realidad. Así pasó con el cierre de la emblemática Zara en Avilés. Menos tiendas y más digitalización es la apuesta hoy en día de la mayoría de marcas.

Otra causa es la aparición de la aparición de firmas "low cost" como Shein y Temu, y de plataformas que promueven la venta de ropa de segunda mano, como Vinted.

Lo que pasará en Asturias

En medio de este tsunami de cierres de H&M en España, ¿cómo afectará a Asturias? De momento, no se verá afectada. También es verdad que solo queda una tienda en pie en la región: la de Parque Principado. Y la comunidad ya vivió en 2019 los cierres de sus establecimientos en el centro de Oviedo (calle Uría) y en lo que fue el centro comercial Calatrava.

Todos los cierres

Las 28 tiendas que cerrarán (o ya cerraron) son: el centro comercial L’Aljub (Elche), Espacio (León), Habaneras de Torrevieja (Alicante), Parque Almenara (Lorca), Mediterráneo (Almería), Torrelodones (Madrid), As Termas (Lugo), El Tormes (Salamanca), El Rosal (Ponferrada), Gran Vía (Vigo), Villamarina de Viladecans (Barcelona), Área Sur (Jerez), Las Dunas (Sanlúcar de Barrameda), Ballonti (Portugalete), Albacenter (Albacete), Añaza (Tenerife), Los Alfares (Madrid), Puerta Europa (Algeciras), Los Alcores (Alcalá de Guadiara), Camaretas de Golmayo (Soria), Nervión Plaza (Sevilla), Parque Melilla (Melilla), Dolce Vita (Ferrol) y Ociopía (Orihuela), calle del Mar (Badalona), Bisbe Lorenzana (Gerona) y Mayor (Palencia).