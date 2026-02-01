Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias: "Barbón hace mucho que ha dejado de tener interés en gobernar"

Álvaro Queipo (Castropol, 1988), presidente del PP de Asturias, insiste en que el Principado no se puede sentar a negociar con el Ministerio de Hacienda el nuevo modelo de financiación si la conversación no arranca desde cero. Hacerlo aceptando como punto de partida el acuerdo de Sánchez con ERC es hacerlo sobre una "trampa" y dejando a un lado la "dignidad de Asturias". Ve en Adrián Barbón un presidente que "hace mucho que ha dejado de tener interés en gobernar" e insiste en que los asturianos están reclamando un cambio que él está dispuesto a liderar.

-Está claro que en Asturias existe un rechazo unánime al nuevo modelo de financiación, pero son incapaces de acordar cómo abordar la negociación.

-Abordo este debate con profunda tristeza. En los últimos años se habían conseguido grandes acuerdos, como la “Declaración de Santiago” o el de la Mesa de Financiación. Pero el PSOE hizo saltar por los aires ese acuerdo cuando aceptó la quita de la deuda independentista catalana sin rechistar. Yo no puedo aceptar, y creo que hablo en nombre de la inmensa mayoría de asturianos, que una propuesta que es diseñada por Oriol Junqueras, una persona inhabilitada políticamente, se tome como base de negociación para el resto de comunidades. Creo que Asturias tiene que actuar con más dignidad.

-Barbón se negó a comparecer y dar explicaciones en la Junta.

-Me parece gravísimo. No puedo entender este silencio como si esto no fuera con él. Lo que se está debatiendo en estos momentos es el futuro de Asturias y parece ser que al Presidente del Principado no le parece suficientemente importante como para romper su silencio y decir hasta aquí hemos llegado.

-Dice la izquierda que para conseguir mejoras hay que sentarse en la mesa para negociar.

-En esa mesa no te puedes sentar cuando ya te han quitado cuatro mil y pico millones de euros. Si te sientas es porque has tragado con lo que te han dado y, por tanto, estás actuando de una manera en la que no representas la dignidad de Asturias. Por eso no estamos de acuerdo en que se siente nadie a esa mesa a negociar sobre algo que ya es una trampa. El Gobierno de España quiere repartir las miserias, intentar dividir ese frente común para que terminemos teniendo algo en lo que más o menos todos estén lo bastante a disgusto como para que salga adelante.

-¿Rechazará el PP la propuesta aunque eso suponga perder el dinero extra que contempla el nuevo modelo?

-Es un chantaje. Lo que te están diciendo es que si quieres algo más de dinero tienes que tragar con lo que te estoy proponiendo, que por cierto es lo que ha dicho Oriol Junqueras que es lo mejor para todos vosotros. ¿Esa es manera de afrontar un debate serio en el que está en juego el futuro de los servicios públicos en Asturias? Yo pido al Principado que rompa esto ya, como ha hecho Emiliano García Page, que lo haga con valor y que diga que esto no se puede asumir. Esto no puede ser una trágala, un chantaje o una amenaza.

-Solicitaron la reprobación del consejero de Hacienda por irse de vacaciones en lugar de acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿No es algo entendible que disfrute de su descanso?

-En el PP hubiéramos estado absolutamente de acuerdo en que le hubieran dado una semana extra al señor Peláez para que pudiese compensar a su familia. Pero lo cierto es que cuando uno es consejero de Hacienda y se le llama a negociar la política fiscal y el reparto de los próximos años para sostener los servicios públicos de una comunidad autónoma, entenderá que espero que esté a la altura, y en este caso no lo ha estado.

¿Pactar con Vox? Trabajo para no ir de la mano con nadie más que con los asturianos

-¿Cuál es la propuesta del PP frente al modelo de financiación de Sánchez?

-La misma que hemos firmado en la Mesa de Financiación y en la Declaración de Santiago. Tener en cuenta la dispersión poblacional, el envejecimiento, en cómo encarece eso los servicios públicos. Y en eso creo que podemos llegar a un consenso.

-Feijóo dijo que si llega al Gobierno de España el primer paso será convocar a las comunidades.

-Creo que el presidente Feijóo fue muy claro. En cuanto llegue la Moncloa va a convocar a las comunidades para empezar a negociar y lo hará sobre la base de la multilateralidad, sin que alguien venga primero a llevarse un trozo de la tarta y luego decirnos a los demás cómo tenemos que repartirnos lo que queda. Esa es la forma correcta de trabajar y creo, además, que será un gobierno del PP en Asturias al que le tocará llevar a cabo esa negociación. Estamos absolutamente concienciados y preocupados porque esto salga bien.

-Tras las elecciones de Extremadura, las encuestas reflejan un buen escenario para el PP. ¿Espera que se siga está línea también en Asturias?

-Esa es la línea que está siguiendo Asturias desde hace ya casi dos años, como vemos a través de las reiteradas encuestas que vamos realizando; y lo palpamos también en el ánimo de la gente y lo que se nos traslada cuando pisamos la calle, que afortunadamente es muy a menudo. Asturias pide un cambio y tenemos la obligación y la responsabilidad de que ese cambio venga con un proyecto alternativo bajo el brazo. Por eso estamos haciendo propuestas, para que toda Asturias sepa que puede estar tranquila porque hay una alternativa que está preparada para gobernar.

-¿Por qué cree que ven necesario el cambio?

-No es razonable que Asturias sea una de las comunidades que castiga con más impuestos a sus ciudadanos y que no tengan mejora, más bien al contrario, en los servicios públicos. No es de recibo que haya 30.000 personas que están en una lista de espera quirúrgica o que en el último año hayan muerto más de 1.200 personas esperando por una ayuda a la dependencia. El ERA desde el año 2022 solo ha gestionado el 5% del dinero que tenía para inversiones en sus infraestructuras y para el aumento del número de plazas disponibles. Tenemos una verdadera crisis de gestión dentro del Gobierno, una administración que está "kaputt" y no es capaz de gestionar ni lo más básico.

IU marca el ritmo de esta comunidad

-Presentó hace unos días su propuesta alternativa a la ley de Vivienda. ¿En qué difiere de la del Principado?

-Los asturianos no necesitan trabas, sanciones, planes, observatorios y toda una política que va dirigida para mayor comodidad de la administración, para mayor control sobre el mercado y para intentar imponer políticas que beben directamente del más profundo sectarismo y partidismo. Barbón y el Partido Socialista ha claudicado totalmente ante sus socios, IU, que son los que marcan el ritmo de esta comunidad. Creo que la única manera de resolver el problema de la vivienda es que haya más oferta. Más suelo a disposición para poder edificar; reconvertir edificios públicos que están en desuso, especialmente en zonas que están en riesgo demográfico claro; el fomento de la vivienda protegida. Lo principal es eliminar trabas, eliminar burocracia y aligerar el costo.

-¿Cómo se aligeraría ese coste?

-Estamos absolutamente en contra de topar el precio de una manera artificial, porque se ha demostrado que se genera un aumento de precio en los lugares aledaños. Necesitamos que los jóvenes se queden en Asturias y que puedan desarrollar aquí su proyecto vital. Planteamos una línea de avales públicos para que sea posible que entre la entrada y la hipoteca puedas cubrir el 100% del costo de la vivienda. Y, por otro lado, planteamos una rebaja fiscal centrada especialmente en la consecución o la adquisición de una vivienda, en el impuesto de transmisiones patrimoniales y en el de actos jurídicos documentados. También en el de sucesiones y donaciones.

-Los propietarios de los pisos reclaman seguridad. ¿No es eso lo que ofrece el programa “Alquilámoste”?

-El programa de “Alquilámoste” es un laberinto burocrático. Tiene que ser mucho más sencillo. Las garantías las da la estabilidad, el saber que el precio de mercado es el que tiene que ser. Y digo esto porque, desgraciadamente, tenemos poca ayuda por parte del Gobierno central. Lo vimos esta semana que quisieron camuflar el problema de la "inquiokupación" detrás de las pensiones, lo cual me parece absolutamente grave y profundamente indecente.

-Rechazan absolutamente la tasa turística.

-Hay determinados municipios en Asturias que en las épocas de temporada alta turística tienen que afrontar unos gastos extra a los que no pueden hacer frente. Y eso es una realidad. ¿Qué creemos nosotros? El Principado lo que tiene que hacer es una línea específica para contribuir a cubrir los servicios que de por sí no pueden cubrir. La cuantía es lo que habría que debatir con los ayuntamientos para saber qué es lo que hace falta.

Álvaro Queipo en la Junta General. / Miki López / LNE

-¿Ve a Barbón en horas bajas?

-Yo no me alegro ni me vanaglorio de que nadie esté en horas bajas, pero veo un presidente que hace mucho que ha dejado de tener interés en gobernar y que ahora mismo está mucho más preocupado por cuáles van a ser los movimientos de sucesión dentro del Partido Socialista cuando caiga Pedro Sánchez.

-¿Teme que las cuestiones que están golpeando al PSOE a nivel nacional salpiquen a Asturias?

-Espero que no. Hay cuestiones que, aunque puedan tener un rédito político, es mejor que nunca aparezcan, que no existan. No quisiera que el PSOE en Asturias pierda las elecciones porque ha habido un maltrato o cualquier tipo de abuso a ninguna mujer. También es cierto que me entristece profundamente la tibieza con la que la Federación Socialista Asturiana ha ido respondiendo a lo que íbamos conociendo en casos, por ejemplo, como el de Paco Salazar. El feminismo se practica todos los días y se practica especialmente cuando a uno le toca de cerca, lo otro es solamente postureo.

-Han empezado a prepararse para las elecciones. Recientemente se convocó el congreso de Oviedo tras casi nueve años.

-Lo afronto con mucha alegría. Me alegro que, por fin, el PP de Oviedo pueda celebrar este congreso y que, además, así terminemos con toda la renovación interna que hemos puesto en marcha desde que fui elegido presidente autonómico en noviembre de 2023. Se ha hecho una renovación completa de toda la estructura, se han celebrado los congresos con total transparencia y con participación.

La izquierda parece obligada a unirse, pero no se les ve muy contentos

-¿Esa preparación para las elecciones pasa también por llegar a algún acuerdo de coalición con Foro?

-Yo he hablado en muchas ocasiones y he calificado Foro como un partido hermano. Tenemos un origen común y yo creo que efectivamente todo lo que se pueda unir y todo lo que podamos poner en común va a ser bueno para los asturianos. Hasta ahora la única coalición que yo he escuchado que se empezaba a formar está en la izquierda. Veo con cierta sorpresa cómo se está planteando una posible coalición a la izquierda del PSOE. Desconozco cuál va a ser el resultado, pero no se les ve muy contentos, parece que están obligados a unirse. Es la unión a la fuerza entre gente que parece que no quiere que haya unión, solamente porque saben que el PP va a ganar las elecciones.

-¿Cómo es la relación con Vox?

-Vox es un proyecto que representa otra cosa distinta al PP y que en algunos momentos y en algunas propuestas podemos coincidir, pero en otras muchas no. La cuestión es que podamos ponernos de acuerdo en lo esencial y que sea importante para beneficiar la vida de los asturianos. Ahí desde luego me van a encontrar siempre.

-¿Estarían dispuestos a pactar con ellos si fuera necesario para gobernar?

-Yo trabajo para no ir de la mano con nadie más que con los asturianos.

-Varias empresas asturianas han estado en los últimos días en el foco por el accidente de Adamuz

-Me parece un despropósito de principio a fin. El ministro Puente lo que está haciendo es intentar desviar su responsabilidad sobre aquellos que en un momento dado cumplen con un contrato público y hacen el trabajo que tienen que hacer. Si es como nos están contando, lo que ha habido es una enorme dejación de funciones en cuanto al mantenimiento. Y lo que hay que preguntar al ministro es a qué ha dedicado el tiempo.

-Barbón ha salido a defender al ministro de los ataques del PP

-Es imposible que Asturias pueda estar agradecida del ministro Puente porque es probablemente uno de los ministros que peor ha tratado a Asturias, no le debemos ninguna simpatía. La propuesta de Barbón es sobreactuada e intentando contentar a alguien más allá del Negrón. No ha habido ninguna crítica exacerbada al ministro Puente. Feijóo ha sido equilibrado, pero exigente.

-Ha nombrado el Negrón, ¿alguna novedad en la guerra contra el peaje del Huerna?

-La situación sigue igual que hace años. Barbón no ha sido capaz de sentarse y hacerse escuchar en ningún estamento del Gobierno. Lo que ha dejado al descubierto el movimiento cívico en torno a la eliminación del peaje es que el Principado está muy solo y nadie le escucha.