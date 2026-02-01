El arqueólogo César García de Castro, referente en el estudio del Prerrománico asturiano, publica nuevo libro: "Asturias no quedó cristianizada por completo hasta el siglo IX"

César García de Castro Valdés, arqueólogo del Museo de Arqueología de Asturias, es una de las grandes referencias en el estudio y conocimiento del Prerrománico asturiano. Publica libro, titulado "Arqueología de la implantación del cristianismo en el norte de la península ibérica". Lo presentará el 4 de febrero, miércoles, a las 19.00 horas, en la librería Matadero Uno de Oviedo, junto al también arqueólogo Sergio Ríos.

¿Desde el punto de vista arqueológico, cuándo hablamos de cristianización de un territorio?

Desde mi punto de vista, el único criterio que permite hablar de comunidades cristianas son los cementerios cristianos. Es decir, los cementerios vinculados a templos cristianos. Cuando conseguimos poner en un estrato de tiempo que la mayor parte del territorio está ocupado por cementerios cristianos vinculados a templos eso es que el territorio se ha cristianizado.

Ese es el indicador.

Exacto. Cuando la gente se entierra en sagrado en un terreno vinculado a un templo. Todo lo demás, la orientación de las tumbas, si tienen a ajuares o no, si están en un sitio o en otro… Eso no tiene trascendencia. Lo que tiene trascendencia es si hay tumbas vinculadas a templos. Cementerios masivos vinculados a templos.

¿Y cuándo podemos dar por cristianizada Asturias?

Comienza a mediados del siglo VIII, más o menos, y podemos considerar que al final del IX está implantado. Entre el 750 y el 900. Es común a la Europa Atlántica.

Mucho después de los primeros testimonios en el resto de España.

Tenemos inicios de cristianización desde finales del siglo II y mediados del III. Hay, por ejemplo, en el Mediterráneo y en Astorga. Pero esos están vinculados al urbanismo romano, y se extinguen con el urbanismo romano. Luego, durante toda la antigüedad tardía (siglo V, VI y VII), no cabe duda de que hay estructuras eclesiales, episcopales, por toda la península. Hay obispado en Lugo, en Iria, en Tuy, en Astorga, en Palencia… Pero eso no indica ni supone que todo el territorio, toda la población de ese territorio, esté integrada en la Iglesia, ni mucho menos. Eso llegará con la acción de los reyes astures. La implantación masiva es cuando hay una fuerza que impele a que la disciplina social se meta en el cuadro cristiano, digamos. Hasta el siglo VII, el cristianismo se va expandiendo de forma voluntaria. Es decir, quien forma una comunidad cristiana irradia su alrededor y puede ir convirtiendo. Pueden ser nobles, pueden ser monasterios, pero no hay, digamos, una política de Estado. Con los reyes asturianos, como pasa con los carolingios o cuando se convierten los escandinavos, hay una gestión de Estado, una acción política.

¿Cuál es el primer testimonio de cristianización en Asturias?

Una golondrina no hace verano. Que aparezcan testimonios cristianos no quiere decir que todo el territorio sea cristiano. Dicho esto, el primer testimonio, del año 583, es la inscripción de la conservación de la Iglesia San Martín de Argüelles, Siero. Es la primera referencia a un templo cristiano de Asturias.

Como usted dice, la primera "golondrina".

El primer nido, digamos. Pero luego, hasta que llega la acción del Reino de Asturias, el cristianismo no se empieza a implantar masivamente. Tenemos series de fechas radiocarbónicas en todo el Cantábrico que no van más allá de finales del VIII. Las fechas masivamente son del siglo IX. Hay iniciativas reales: Santa Cruz de Cangas de Onís se hace en el 737; Fruela crea un complejo religioso muy importante en Oviedo. Pero, ¿cuánto se traslada al territorio? Va avanzando con los reyes. En la segunda mitad del IX ya ves que el territorio está organizado eclesialmente. Hay pequeñas iglesias por todos los sitios, los documentos las citan. Entonces el territorio está, digamos, metido en la red. Yo lo llamo "eclesializacion" más que cristianización.

¿La implantación de esa red de iglesias qué significó?

Lo más importante es que, tienes a los grupos, a las entidades de poblamiento, vinculadas a la Iglesia. Es decir, la iglesia parroquial, con el cementerio vinculado a ella, es el núcleo de la vida social. Los ritos de paso, el nacimiento, el matrimonio, la muerte, pasan por ahí. Es la "eclesialización", hacer que la población se vincule a la iglesia. Porque lo que interesa, desde mi punto de vista, no es tanto el modo de asunción de la creencia, del dogma, a lo cual no podemos acceder. Ni hoy en día tampoco, porque muchas veces ni el propio creyente puede formular bien en qué cree. Pero lo que sí sabemos es si hay unas pautas sociales que están dentro de los marcos que define la iglesia como institución. Y eso se produce en esas condiciones y en esas fechas.

Sería el origen de la estructura parroquial tradicional de Asturias…

Eso se configura en esas fechas. Es un proceso institucional completo, de generación de una red fiscal, de extracción de recursos, de modulación de ritmo de vida; se empieza a implantar el calendario… Luego viene la cristianización del territorio, aparecen las capillas, las cruces, los cruceros en los caminos, la toponimia, la geotoponimia, aparecen las ermitas en torno a las que se hacían las ferias ganaderas. Y ahora estamos en la primera pérdida de todo eso. El mundo rural está desapareciendo y ya no hay recuerdos de esas capillas, que se arruinan.

¡Qué profundamente configura nuestra vida la cristianización!

Pero eso se empieza a perder, porque la gente está descatequizada. Los de mi generación todavía vemos una imagen de San Pedro y lo reconocemos: se representa como un señor que tiene las llaves. Y si tiene una espada, San Pablo. Ahora la gente que tiene menos 40 años se pone delante de un retablo católico y no reconoce nada. Puede apreciar figuras, pero el sentido no. Es como si voy a un templo budista, no sé qué es aquello.

¿A partir de qué rey asturiano podemos decir que ya gobierna un territorio completamente cristianizado?

A partir de Ramiro I. Y ya con Alfonso III el proceso se ha completado.

¿Y la eclesialización cómo se engrana en el funcionamiento del Reino de Asturias?

Es la administración. Es que no hay otra. Hay unos condes, unos delegados de poder regio ahí, pero lo esencial es la estructura eclesiástica porque es donde se captan los ingresos fiscales. Se captan a través de las parroquias, protoparroquias, parroquias no existen como tales todavía, eso se implantará en el siglo XII. Pero, digamos que es la primera institución de significado público que está cerca del administrado. Una vez que se muere la administración romana en el siglo V no hay otra administración comparable hasta ésta. La administración civil, como la entendemos hoy día, los orígenes los concejos, los fueros…, etc., todo eso es posterior, siglo XI, siglo XII, siglo XIII.

¿Cuánto nos queda por saber del Reino de Asturias?

Noticias relacionadas

Muchísimo. Por ejemplo, algo que no acaba de cuajar es un trabajo retrospectivo desde el siglo XI hacia atrás sobre la organización territorial. No sabemos nada. Si tú quieres saber sobre qué entidades administrativas, políticas, seculares gobernaban los condes asturianos, es decir, sobre los condados, ¿dónde está ese estudio? Hay pequeñas monografías, pero no un estudio de conjunto de territorio entero. Y luego, en la mayor parte de la historia institucional, seguimos dependiendo de Sánchez-Albornoz, que es un señor que está fechado. Fechado quiere decir que tiene su tiempo. No caduco, pero sí inválido. Sánchez Albornoz no nos sirve para entender el Reino de Asturias, desde nuestra la perspectiva de hoy. Es una cantidad ingente de información que hay que revisar. Están por estudiar muchos asuntos más. Por ejemplo, la cerámica desde el punto de vista arqueológico. Hay publicaciones sobre restos cerámicos, pero no un estudio cronológico completo. Y desde el punto de vista documental también hay muchísimo que hacer.