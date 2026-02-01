Aterriza en Oviedo la franquicia con outlet de perfumería y cosmética que arrasa en España, con marcas de culto en maquillaje

El centro comercial Los Prados, en el barrio ovetense de Teatinos, inicia nueva etapa. El complejo se estrena bajo la gestión de LyC Consultores con la confirmación de sus dos primeras incorporaciones: una tienda de la cadena de perfumerías Druni y el espacio de ocio familiar Ozone Bowling.

Uno de los nuevos atractivos comerciales de Los Prados es Druni. La firma, líder en España en el sector de la perfumería y el cuidado personal, ha abierto un local de 446 metros cuadrados en la planta baja, junto a la entrada principal. La compañía, que cuenta con más de 300 establecimientos y 2.000 empleados en todo el país, ofrece en Oviedo su amplio surtido de cosmética, maquillaje, parafarmacia y productos de belleza, además de su marca propia, DRN.

Druni también está presenta en el centro comercial Parque Principado. "Druni te espera en nuestro Bulevar de los Manzanos con un espacio amplio y moderno donde podrás encontrar una selección completa de productos de perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal y parafarmacia. Además, su equipo está listo para asesorarte y ayudarte a descubrir las últimas tendencias en belleza. Desde fragancias icónicas hasta marcas de culto en maquillaje, pasando por tratamientos específicos y productos de cuidado diario".

La marca Druni nace en Carlet (Valencia), en 1.987, y a día de hoy, cuenta con más de 300 tiendas y más de 2.000 profesionales en toda España. Actualmente se ha posicionado como uno de los ecommerce líder del mercado en su sector. "Nuestro objetivo es ofrecer el mejor asesoramiento a nuestros clientes en el cuidado de su imagen y la mejor experiencia de compra gracias a la profesionalidad, formación y atención de nuestro personal. Como empresa innovadora, hemos desarrollado nuestra marca propia, DRN, con productos de alta calidad a precios muy competitivos", cuentan desde la propia empresa.

