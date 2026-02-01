"Negociaré hasta la extenuación el nuevo modelo de financiación", la promesa de Barbón en el acto de celebración del 125 aniversario de la FSA

Adrián Barbón negociará «hasta la extenuación» el nuevo modelo de financiación autonómica, atendiendo a los acuerdos alcanzados en la «Declaración de Santiago» y en la Mesa de Financiación. «Lo tenemos claro y no aceptamos lecciones, ninguna, de aquellos que lo único que quieren es decir no a todo y no quieren sentarse a negociar porque lo último que les interesa es Asturias, lo único que ambicionan es el poder por el poder. Nosotros, no. Nosotros vamos a negociar hasta la extenuación, vamos a negociar pensando en Asturias y votaremos en conciencia pensando en Asturias», aseguró contundentemente en la celebración del 125 aniversario de la Federación Socialista Asturiana (FSA), celebrado este domingo en Posada de Llanera con la presencia del portavoz del PSOE en el Congreso, Paxti López, y de la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez.

El aniversario dejó pequeño el espacio escénico de La Habana, con un gran número de militantes y la presencia de la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el presidente de la Junta, Juan Cofiño; y varios integrantes del Gobierno asturiano, como los consejeros de Hacienda, Guillermo Peláez, y Movilidad, Alejandro Calvo, o las consejeras de Salud y Educación, Concepción Saavedra y Eva Ledo; así como representantes de la FSA y alcaldes socialistas.

Hambre de futuro

El secretario general de la FSA y presidente del Gobierno de Asturias había rechazado el viernes comparecer en el Pleno extraordinario sobre financiación solicitado por PP y Foro, pero reconoció tener ganar de debatir: «El miércoles les espero», dijo en alusión a la sesión ordinaria que tendrá lugar esta semana.

Barbón defendió en su intervención que el socialismo asturiano «tiene hambre de futuro» y que en el Principado cuentan con un «proyecto claro para Asturias». «Somos un territorio atractivo para la industria, y ahí tenemos a la de Defensa», insistió el presidente, quien defendió la necesidad de que Europa se dote de un sistema de defensivo propio que permitirá, entre otras cuestiones, crear empleo en el Principado: «Que se lo digan a los trabajadores del Tallerón, lo satisfechos que están sabiendo que ahora dependen de una empresa puntera y con futuro como es Indra».

Los corruptos, fuera

El presidente insistió en varias ocasiones en la fortaleza del socialismo, al igual que hizo Patxi López. Reconoció el ex lendakari que el PSOE «lo está pasando mal», especialmente por aquellos golpes que vienen de dentro del propio partido. «Porque no podemos entender, no podemos soportar, que nadie se haya acercado a las líneas del Partido Socialista para medrar, para corromperse. Esos fuera, porque no son socialistas», sentenció. A la vez que defendió la historia de un partido que «no sería nada sin las mujeres». «La igualdad es nuestra seña de identidad», aseguró, poniendo de ejemplo el «tren de la libertad» que partió de Asturias o figuras como la de la Delegada del Gobierno Adriana Lastra.

López habló del ejemplo internacional que está dando España. «La reacción pública, valiente, digna de la esfera internacional la está teniendo Pedro Sánchez, y tenemos que estar orgullosos», afirmó. Y llamó a los presentes a enarbolar de nuevo la bandera del «No pasarán» frente al avance de la extrema derecha, porque «nos traen añoranzas de la dictadura, nos traen retroceso».

Por su parte, la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, remarcó que «el socialismo asturiano sigue vivo» con una agrupación «fuerte, pegada al territorio, que escucha y que debate». «Hacer crecer el socialismo es acercarnos a la sociedad. Hay que seguir», alentó.