Descuentos para los pensionistas asturianos en ocio, viajes y más: la Seguridad Social regala el carnet especial con el que ahorrar cientos de euros a los que los pidan
Asturias es la segunda comunidad autónoma española, únicamente por detrás del País Vasco, con la mayor proporción de pensiones
Asturias es la segunda comunidad autónoma española, únicamente por detrás del País Vasco, con la mayor proporción de pensiones de al menos 3.000 euros brutos al mes. Según el último informe de gasto de la Seguridad Social, correspondiente a mayo, el 12,06% de las pensiones que se cobran en el Principado ascienden, como mínimo, a la mencionada cantidad. En mayo se cobraron en Asturias un total de 301.540 pensiones, de las cuales 36.347 tuvieron una cuantía de al menos de 3.000 euros. En concreto, se abonaron 5.330 prestaciones por encima de la pensión máxima, que este año asciende a 3.267,61 euros. En algunos casos es posible percibir ingresos superiores al tope fijado por ley, como en las jubilaciones activas, demoradas o en pensiones aportadas por la empresa.
Si te acabas de jubilar, quizás no conozcas el carnet de jubilación o carnet de pensionista. Este es un certificado que puedes sacar a través de la seguridad social que te da muchas ventajas y descuentos por ser pensionista.
El “carnet de pensionista o jubilado”, también conocido como tarjeta de pensionista, es un certificado que emite el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para justificar la condición de pensionista y acredita que estás percibiendo una pensión de jubilación y te permite ver en todo momento un resumen de tus prestaciones. Es gratuito y se puede sacar de manera fácil desde la sede electrónica de la seguridad social. Con el carnet de pensionista puedes acceder a numerosos descuentos y ventajas. Por ejemplo:
El El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) tiene un amplio programa en paquetes turísticos subvencionados con una gran variedad. Además, muchas agencias de viaje del sector privado también cuentan con descuentos para mayores en una gran variedad de destinos, tanto nacionales como internacionales. Empresas de transporte como Alsa también ofrecen descuentos a pensionistas de hasta el 40% en la compra de billetes y abonos.
Iberia es otra de las empresas que ofrece descuentos. Otros servicios en los que el carnet de jubilación te ofrece descuentos y ventajas son gimnasios y centros deportivos. Y también en la oferta de ocio: museos, conciertos, salas de exposiciones, etc.
Puedes conseguirlo dentro de la web de la seguridad social, el trámite se llama ‘certificado individualizado de prestaciones'.
El Principado se consolida un año más como la comunidad más envejecida de España, al marcar en 2025 un nuevo récord histórico. El Principado supera con creces el índice nacional de envejecimiento. El año pasado se situó en 265 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años (en España esta cifra se reduce a 148), según el último informe de la Fundación Adecco. Esto supone un crecimiento de ocho puntos porcentuales respecto a 2024. Por detrás de Asturias se sitúan Galicia y Castilla y León. Este incremento en el índice de envejecimiento en Asturias va al alza año tras año, desde que en 1992 se superase por primera vez la barrera de 100 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Y el último lustro se disparó un 17 por ciento.
Detrás de esta realidad se combinan diferentes factores, explican en Addeco, especialmente, “una natalidad persistentemente baja y una esperanza de vida en aumento, que configuran un escenario demográfico cada vez más desequilibrado”, sumado a la salida de población joven hacia otras regiones en busca de oportunidades laborales.
