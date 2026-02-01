El IES Cangas amplía su FP con nuevos ciclos de naturaleza y salud

El IES Cangas del Narcea continúa reforzando su compromiso con una formación de calidad en el suroccidente asturiano, ofreciendo una propuesta educativa cada vez más diversa, especializada y adaptada a las necesidades del entorno.

En el curso 2025/2026, el centro ha ampliado su oferta de Formación Profesional con la incorporación de dos nuevos ciclos formativos: el de Grado Medio (CFGM) en Guía en el medio natural y de tiempo libre, vinculado al turismo activo y a la educación ambiental; y el de Grado Superior (CFGS) en Higiene Bucodental, orientado al ámbito sanitario y con acceso a estudios universitarios del área de la salud.

Esta nueva oferta se suma a los ciclos ya consolidados en sectores clave como el CFGM de Electromecánica de Vehículos Automóviles, y el CFGB Mantenimiento de Vehículos, CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería y el CFGM de Gestión Administrativa, ampliando así las oportunidades formativas y profesionales del alumnado.

El centro imparte además Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en todas sus modalidades, y complementa su oferta académica con recursos y programas que enriquecen la formación del alumnado, como la Escuela Hogar –fundamental para estudiantes de zonas rurales y una oportunidad de alojamiento para estudiantes de otras localidades–, el programa Erasmus+, el Aula de Emprendimiento, el Aula ATECA y la participación en competiciones técnicas como AsturiasSkills y SpainSkills.

Con esta propuesta integral, el IES Cangas del Narcea se consolida como un referente educativo en el suroccidente asturiano y como un verdadero motor de oportunidades para la población del territorio.

CFGM Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre

Ciclo formativo de carácter práctico y dinámico, orientado al turismo activo y a la educación en la naturaleza.

Forma profesionales capacitados para guiar rutas a pie, en bicicleta o a caballo, organizar campamentos y coordinar actividades recreativas al aire libre. Se encuentra estrechamente vinculado al entorno natural del suroccidente asturiano y ofrece salidas profesionales como guía de senderismo o BTT, monitor de tiempo libre, dinamizador sociodeportivo o técnico en turismo activo. Permite continuar estudios en enseñanzas de grado superior.

CFGS Higiene Bucodental

Ciclo formativo del ámbito sanitario orientado a la prevención y a las actividades técnico-asistenciales. El alumnado se forma en técnicas de higiene, exploración, radiología y educación para la salud. Prepara para trabajar como higienista bucodental en clínicas, centros de salud o campañas preventivas. Se trata de un perfil muy demandado, con alta empleabilidad y acceso a estudios universitarios como Odontología, Enfermería o Fisioterapia.

Alumnos de la formación de Higiene Bucodental. / Cedida a LNE

CFGM Electromecánica de Vehículos Automóviles

Ciclo orientado al diagnóstico, reparación y mantenimiento de vehículos. Combina formación en mecánica y tecnología del automóvil, con una metodología eminentemente práctica en talleres equipados y formación en empresas del sector. Presenta una alta inserción laboral y la posibilidad de continuar estudios en ciclos formativos de grado superior.

CFGB Mantenimiento de Vehículos

Formación Profesional Básica dirigida a quienes desean un primer contacto práctico con el mundo del motor.

Incluye formación en prevención de riesgos laborales y en competencias clave para el empleo, constituyendo una vía directa hacia la inserción laboral o el acceso a ciclos formativos de grado medio.

CFGM Gestión Administrativa

Ciclo formativo orientado al desempeño de tareas administrativas en empresas, asesorías y organismos públicos. El alumnado adquiere competencias en contabilidad básica, gestión documental, atención al cliente y tramitación administrativa, combinando formación teórica con prácticas en empresas. Ofrece una sólida preparación para la inserción laboral y la posibilidad de continuar estudios de grado superior.

CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería

Ciclo formativo del ámbito sanitario centrado en la atención y cuidado de personas en el ámbito sanitario.

Prepara para trabajar en hospitales, centros de salud, residencias geriátricas o servicios de atención domiciliaria. Incluye formación en técnicas básicas de enfermería, higiene, apoyo psicológico y trabajo en equipo. Destaca por su elevada empleabilidad y por ser una vía de acceso a estudios de grado superior.

Programas y recursos complementarios

El IES Cangas del Narcea participa activamente en el programa Erasmus+, que permite al alumnado de Formación Profesional realizar prácticas en empresas europeas, mejorando su competencia profesional y lingüística y ampliando sus oportunidades laborales.

El centro cuenta con un Aula de Emprendimiento, donde el alumnado desarrolla ideas de negocio y proyectos reales, así como con el Aula ATECA, orientada a la innovación tecnológica, el trabajo por proyectos y el uso de herramientas digitales aplicadas al entorno profesional.

Asimismo, el instituto participa en competiciones como AsturiasSkills y SpainSkills, fomentando la excelencia profesional, el trabajo en equipo y el contacto con sectores punteros del mundo laboral.

La Escuela Hogar completa esta oferta educativa, facilitando al alumnado de zonas alejadas o con dificultades de transporte el acceso a una formación de calidad en un entorno seguro y acompañado.