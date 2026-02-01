La Iglesia de Asturias pide un debate "civilizado" sobre la regularización de inmigrantes

La Iglesia asturiana reclamó ayer que el "lícito y deseable" debate ciudadano y político sobre los diversos aspectos de la regularización de personas inmigrantes se desarrolle "de forma civilizada y tranquila, sin que las diferencias de opinión lleven al insulto, a la descalificación global del contrario ni a la manipulación, desde un lado o desde otro, de los migrantes, cuya dignificación y mejora de sus condiciones de vida, en tantísimos casos inhumanas, deben ser el principal objetivo a alcanzar".

Esta es la postura expresada por el Secretariado Diocesano de Pastoral de Migrantes y Movilidad Humana de la Diócesis de Oviedo, dirigido por José del Riego. Este pronunciamiento se produce 48 horas después del formulado por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, quien declaró que "los inmigrantes tienen nuestra agradecida acogida", pero puntualizó: "Todos no caben y hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan".

Ahora, el Secretariado Diocesano de Pastoral de Migrantes y Movilidad se remite a su propia declaración del pasado jueves, en la que indica que, "para los cristianos, acoger al emigrante no es algo optativo", sino "un mandato del mismo Jesús en el Evangelio". Por consiguiente, añade el departamento de la diócesis asturiana, "la acogida no es algo accesorio o prescindible para un cristiano". Y apostilla: "Acoger, proteger, promover e integrar son los cuatro verbos que la Iglesia nos propone a los cristianos, especialmente a quienes nos movemos en la pastoral con migrantes".

A juicio de José del Riego, "no ayuda a los migrantes verse convertidos en arma arrojadiza entre unos y otros", motivo por el cual "pedimos un debate sereno cuando haya discrepancias, y amplitud de miras y de corazón en todos los casos".