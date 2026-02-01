IU propone a Asturias para liderar la negociación por la financiación: "El Gobierno de España tiene que ganarse el sí del Principado"
Ovidio Zapico plantea en la Interparlamentaria de su partido en Valladolid, que el Principado tenga un papel protagonista entre las comunidades que reclaman un modelo “federal, solidario e igualitario”
Izquierda Unida quiere situar a Asturias en el liderazgo de las comunidades de régimen común que apuestan por un modelo de financiación “federal, solidario e igualitario”, dándole a la comunidad un papel protagonista ante la negociación que se va a abrir con el Ministerio de Hacienda. Así lo ha defendido este fin de semana el coordinador general de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, en la reunión interparlamentaria de IU Federal celebrada en Valladolid.
El asturiano ha subrayado que el actual contexto político convierte este momento en una fase decisiva de la negociación, por lo que ha defendido que un gobierno autonómico de coalición progresista como el asturiano debe situarse al frente de la defensa de un sistema de financiación que garantice la igualdad de derechos con independencia del territorio.
En este sentido, ha añadido, “ahora es cuando el Gobierno de España tiene que ganarse el sí de Asturias”, apelando a una financiación que refuerce la cohesión social y territorial y blinde los servicios públicos.
En este marco, IU baraja promover un encuentro entre el responsable federal de Programa y Propuesta de País, el economista Carlos Sánchez Mato, con el presidente de Asturias, Adrián Barbón. El objetivo es profundizar en el análisis y las propuestas en torno al nuevo modelo de financiación autonómica que se pretende impulsar en España.
El pacto social por el medio rural, un ejemplo
Zapico también ha presentado la experiencia del pacto social por el medio rural impulsado por la formación en el Principado. Ha explicado que se trata de una “herramienta clave en la batalla política, social y cultural frente a la extrema derecha”, especialmente en los territorios rurales. Una iniciativa que apuesta por el diálogo social, los servicios públicos y el reequilibrio territorial “como antídoto frente al abandono y el discurso de odio”.
La propuesta asturiana ha despertado el interés de otras federaciones, e IU de Extremadura ha anunciado su intención de replicar este pacto en su comunidad.
La interparlamentario de IU en Valladolid concluyó con la aprobación de una declaración política final que alerta del auge de la extrema derecha y llama a reforzar la batalla cultural desde una agenda de derechos, igualdad y justicia social.
Cohesión social y territorial
El texto reafirma el compromiso de Izquierda Unida con “la justicia territorial, la defensa del mundo rural, una financiación autonómica justa y solidaria que garantice los servicios públicos, y la protección de los colectivos más vulnerables, situando la cohesión social y territorial como uno de los ejes centrales de la acción política”.
La delegación de IU Asturias estuvo integrada, además de por Zapico, por la diputada Delia Campomanes; la secretaria de Organización de IU Asturias, María José Miranda; el responsable del área de Ecosocialismo de IU y director general de Agenda 2030, Juan Ponte; el coordinador del grupo parlamentario de IU Convocatoria por Asturias, Roberto Ruiz; y el concejal de Oviedo Alejandro Suárez.
