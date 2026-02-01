Las pruebas diagnósticas de cáncer de mama se enfrentan a problemas en Asturias. En concreto, existe una “desproporción entre la demanda de exploraciones de imagen de mama y la disponibilidad de recursos para hacer frente a las mismas”.

Esta aseveración fue realizada hace pocos meses por el jefe del servicio de Radiodiagnóstico de un hospital asturiano en su respuesta escrita a la queja de una paciente que se quejaba del retraso en la lectura de la mamografía que le habían realizado. Esta demora motivó una tardanza en el inicio de su tratamiento. El documento oficial del responsable del servicio se reproduce en esta misma página.

El mismo jefe de Radiodiagnóstico señala que el principal déficit se centra en la escasez “de profesionales en determinados momentos”. Y añade que este déficit “lleva a notables retrasos en las agendas de realización”.

El jefe de Rayos de un hospital asturiano admite "notables retrasos" en la realización de mamografías (y desvela la causa) / LNE

Sucesión de denuncias de pacientes de riesgo

A raíz de las denuncias de mujeres (pacientes de riesgo por antecedentes de enfermedad personales o familiares) por retrasos en la realización de pruebas o en la lectura de las mismas, publicadas por LA NUEVA ESPAÑA en los últimos días, la Consejería de Salud negó que haya cualquier tipo de deficiencia.

Fuentes de la Administración sanitaria aseguraron que "las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama no tienen lista de espera para sus consultas y pruebas de control", dado que existe "un circuito preferente por el que las revisiones y las pruebas son programadas por los facultativos que hacen su seguimiento".

Esta versión no concuerda con los sucesivos testimonios de mujeres difundidos por este periódico. Los publicados hasta la fecha corresponden a pacientes de tres hospitales: HUCA (Oviedo), Cabueñes (Gijón) y Valle del Nalón (Langreo). En este último caso, una usuaria que ya fue operada de mama en 2018 relata las vicisitudes de su nueva intervención de ganglios, realizada hace dos semanas. “Me retrasaron tres meses y medio una consulta que desembocó en mi segunda cirugía", señala.

Recursos "insuficientes"

El citado jefe de servicio, en su respuesta a una paciente que presentó una reclamación por la demora de su diagnóstico, explica que “no es fácil dar respuesta óptima cuando los recursos son insuficientes”. Y concluye: “Hacemos lo que creemos más eficaz con nuestros medios”.

Esta explicación sí es coherente con la noticia publicada ayer por este periódico y negada por la Consejería de Salud: que la dirección del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha emprendido una reorganización de los circuitos de mamografías. Una reordenación que, según ha podido averiguar LA NUEVA ESPAÑA de fuentes sanitarias bien informadas, estará definida “en los primeros días de la próxima semana”.

El PP pide un plan de choque

Al hilo de estas informaciones, el Partido Popular ha presentado ante la Mesa de la Junta General del Principado una proposición no de ley en la que indica que “en los últimos meses se ha agravado de forma alarmante la situación de las listas de espera para la realización de mamografías en el sistema sanitario público asturiano, y de manera muy señalada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)”.

Ante esta coyuntura, los populares reclaman al Gobierno “medidas urgentes para reducir de forma drástica los tiempos de demora”. Y reclaman “un plan de choque específico frente a las listas de espera de mamografías en el HUCA y en aquellos centros con mayores demoras”.