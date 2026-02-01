José Luis Chamosa, presidente de la Academia de las Letras de León: "La muerte de las humanidades lleva anunciándose mucho tiempo sin que se haya producido"

José Luis Chamosa preside desde 2022, fecha de la fundación, la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, una entidad cultural que ha organizado con la Junta General del Principado la exposición "Leyes pioneras del Reino. Un viaje al pasado a través de las leyes con las que nos gobernamos hace mil años", además de un ciclo de conferencias. Se puede ver en el palacio de los Condes de Toreno, en Oviedo, hasta el próximo 6 de febrero. Natural de la comarca del Bierzo, estudio Filosofía y Letras en la Universidad de Oviedo y se hizo doctor en la de León, donde ejerció de vicerrector y aspiró al rectorado hace diez años. Chamosa anda estos días a caballo entre su tierra y Asturias. A Oviedo regresará los próximos 5 y 6 de febrero, para clausurar la muestra y para asistir a la lectura –en esos dos días, respectivamente– de los preceptos de los Decreta de 1188 y el Fuero de León (1017), dos textos de gran importancia para el Reino astur leonés y que influyen en el desarrollo histórico y jurídico hasta la actualidad.

¿Qué destacaría de la exposición y cuál es su importancia? No solo de la muestra como del ciclo de conferencias que completan el ciclo.

La muestra está estructurada sobre dos tipos de elementos básicos: una línea temporal que presenta en paralelo una cronología, figuras históricas y acontecimientos, y una serie de libros y documentos en formato facsímil de los textos más relevantes de la época que nos ocupa. El objetivo básico es poder presentar una narrativa coherente de hechos y personas en que se destaque el lugar central que ocupa la institucionalización del reino a través de sus normas señeras: Fueros y Decreta. Unimos por primera vez, hasta donde sabemos ambos cuerpos normativos en una línea de continuidad que va del siglo XI a fines del XII, pero que hunde sus raíces en la España visigoda y llega en su influencia hasta casi el siglo XIX. El ciclo de conferencias, junto con las visitas guiadas, está pensado para hacer más rico el recorrido de la exposición, subrayando las claves básicas del contexto jurídico e histórico que nos ayuden a entender la trascendencia de las normas, Fueros y Decreta, que son el núcleo de la muestra.

¿Es quizás una etapa histórica poco conocida por el gran público? ¿Conocemos poca historia en general los ciudadanos y más bien la reciente, sin darle importancia a etapas más antiguas que, sin embargo, tienen influencia en la actualidad?

Podríamos decir que se trata de una etapa poco conocida y a la que asociamos, en el mejor de los casos, una serie de lugares comunes cargados de negatividad. La inmediatez que caracteriza nuestra visión del mundo en la actualidad no favorece la reflexión sobre el pasado como estructura básica que nos permite entender, o intentar entender, el presente. Y hay otro factor aún más perverso: cuando miramos hacia atrás percibimos los acontecimientos como sucesos aislados y caprichosos, lo que hace muy difícil realizar una lectura comprensible de los mismos. Intentamos con la exposición y las conferencias organizadas al mismo tiempo establecer las bases para que el visitante pueda percibir la importancia de las normas y su pervivencia hasta la fecha, si no en la letra, que, en muchos casos, también, sí en el espíritu que anima y regula nuestra convivencia.

En la presentación usted dijo del Fuero y los Decreta que constituyen parte de "la identidad de lo que somos hoy los españoles, que empieza por Asturias y continúa en León". ¿Cuál es la identidad de los españoles? ¿Qué bebe esa identidad del antiguo reino?

Quizás debería hablar de dar respuestas a las preguntas de quiénes somos, qué nos caracteriza, cómo nos constituimos en la sociedad en que vivimos más allá de territorio, genética, lengua o tradiciones porque todo eso es identidad. Algo que se nos suele pasar desapercibido es que la conciencia de pertenencia tiene mucho que ver con las reglas que nos damos para vivir en sociedad y afrontar las desavenencias propias de la vida en común. La realidad normativa que surge del antiguo reino en Fueros y Decreta no se agota en el momento histórico ni en el ámbito territorial en que se formularon: se expandieron por toda la península y llegaron a Canarias y América. Y en buena medida, cualquiera puede comprobarlo si tiene la curiosidad de leer estos textos, sigue viva en espíritu y letra en nuestro ordenamiento actual.

"Asturias es España y lo demás tierra conquistada", solemos decir los asturianos en plan "grandón". ¿Qué hay de cierto y qué de "exageración"? Hay quien niega la batalla de Covadonga o, como poco, duda de que los hechos hayan sido tal y como han trascendido mayoritariamente en la historia general.

No soy historiador y sería presuntuoso por mi parte expresar una opinión que no podría ser más que eso: una opinión. Nuestra cultura es heredera de los relatos míticos fundacionales de Grecia y Roma y de la Biblia: son historia, son literatura y son creencias. No es distinto, pienso, lo que hace a Pelayo y Covadonga. Sea como fuere, es un relato inspirador que nos anima hasta hoy y habla de lo que somos.

Usted estudio en la Universidad de Oviedo. ¿Cómo la ve desde León? Cree posible mayor colaboración entre ambas por cercanía, intereses comunes…

Creo que ambas viven un momento dorado en su oferta formativa e investigadora. No somos muy buenos en vender un producto que es de excelente calidad y sí que deberíamos hacer un esfuerzo por darles visibilidad. Existe una historia de colaboración que tiene, en mi opinión, muchas más posibilidades por delante que las que hasta ahora hemos explorado: aprovechar las sinergias que existen es vital para seguir siendo competitivos en el futuro.

Intentó ser rector de la Universidad de León. ¿Volvería a hacerlo?

A algunos, por razones cronológicas, ya no nos corresponde tomar decisiones ni encabezar iniciativas, pero si en algo podemos contribuir, aquí estamos.

¿Entiende el miedo o reticencias de la universidad pública al asentamiento y competencia con las privadas? ¿Es enriquecedor o, por el contrario, lastra a la pública? En Asturias se prevén tres universidades privadas en los próximos años.

No me parece que el planteamiento universidad pública frente a universidad privada sí o no sea lo pertinente. Habría que hablar de qué oferta formativa queremos, qué recursos estamos dispuestos a invertir, cómo garantizar estándares de calidad y de qué forma vamos a financiar estas instituciones, entre otras cosas.

¿Qué opina del arrinconamiento de las Humanidades en los planes de estudio? Hoy en día parece que las ciencias ganan la batalla a las letras y que decantarse por Humanidades en los estudios es perder el tiempo.

La muerte de las Humanidades lleva anunciándose desde hace mucho tiempo sin que se haya producido. Añado una nota en positivo: la incorporación de las tecnologías digitales está revolucionando cómo se trabaja en estos campos y esto no ha hecho más que empezar. Estoy convencido de que el mundo profesional requerirá cada vez más jóvenes con formación humanística y destrezas tecnológicas.