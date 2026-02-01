El laberinto sin salida de una viuda asturiana de 81 años que necesita ayuda por la dependencia de su hija autista: "Solo rogamos una llamada"

Lola (nombre ficticio) tiene autismo. Una minusvalía reconocida del 78 por ciento y, desde hace catorce años, una dependencia admitida de grado II nivel 2; o lo que es lo mismo, una dependencia severa. Su madre, Aurora (también nombre ficticio), cumplirá el próximo mes 82 años y actualmente es la encargada de su cuidado, pues se quedó viuda hace ya casi ocho años.

Hace ocho meses, la ovetense solicitó la revisión de la situación de dependencia de su hija. Tiene una edad, dice, y aunque no está mala, los achaques van pesando y es consciente de que el ciclo de la vida corre en su contra. Quiere asegurarse de que el día que le pase algo (un ingreso médico, un accidente o, lamentablemente, que fallezca), su hija «tenga a dónde ir».

Antes de la pandemia, Lola, que ya tiene 55 años, acudía habitualmente a un centro de día para personas dependientes. Este momento suponía para su madre un gran apoyo, pero cuando el covid obligó a los españoles a encerrarse todo cambió. «Nos mandaron que se quedase en casa y que ya nos avisarían cuando pudiera volver, pero cuando el día llegó se negó rotundamente», cuenta. En ese momento, no le pareció mal: «Yo no era tan mayor y si ella se quería quedar en casa me parecía bien».

Pero los años han pasado, y la ovetense ha comenzado a preocuparse. Por esa razón, en mayo de 2025 decidió solicitar la revisión de dependencia y del programa de atención a la dependencia de su hija. Han pasado desde entonces ocho meses, pero no ha recibido contestación alguna de la Administración. Y no es porque no lo intente. «Llamo a Dependencia y pido hablar con la Consejería de Derechos Sociales, pero me dicen que no tienen competencia para hacer eso. Que en un mes y medio me llamarían, pero pasó ese tiempo y nada», cuenta.

Tras no recibir ningún tipo de contestación, volvió a ponerse en contacto con la Administración. Pero la respuesta fue la misma, que ya la llamarían y que esperase. «Las familias rogamos una llamada, una señal de que tienen la petición y de que la están tramitando», dice.

Más de 1.200 asturianos fallecieron en lista de espera en 2025

El año pasado fallecieron en Asturias 1.245 personas en lista de espera para la tramitación de la dependencia, según el último informe del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El Principado es la quinta comunidad con un tiempo medio de espera más elevado en este tipo de tramitaciones, 327 días. Solo por detrás de Madrid, Canarias, Andalucía y Murcia.

En lo que respecta al porcentaje de personas con derecho a dependencia, Asturias se sitúa a la cola, con un crecimiento del solo 1,7 por ciento, mientras que la media de española se sitúa en el 9 por ciento.

En España, el número de fallecidos asciende a 32.704. Para la asociación, «los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo».

Y advierten que los datos explican que, «a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones». Según sus cálculos, «se necesitarían 21 años para lograr la plena atención».

Personas reales

«No solo son una cifra, sino personas reales, junto a sus familiares, que están esperando durante meses una respuesta de la Administración», señalan en el informe. Personas como Lola, o como su madre Aurora, que esperan día tras día una respuesta que podría llegar demasiado tarde.

Mientras tanto, Aurora seguirá llevando cada día a su hija a Bueño (Ribera de Arriba), a disfrutar de los hórreos y la tranquilidad que le ofrece la localidad. «Estoy loca con ella», dice sin poder ocultar la sonrisa que le llega a los labios. Cuando era pequeña, cuenta, «casi no hablaba, y ahora no calla. Está todo el día repitiendo lo mismo».

Lola nació aparentemente bien, pero a los siete u ocho meses «empecé a ver que algo no iba bien. Le hacían pruebas y todas daban negativo, y me decían que veía cosas donde no las había». Un día, la ovetense conoció a una persona que había trabajado con personas con discapacidad en Barcelona y le dijo que le parecía que podía ser autismo. Aurora no se lo pensó, arrastró a su marido a la ciudad condal y allí les confirmaron el diagnóstico.

«Hicimos lo que teníamos que hacer, aceptarlo. Su padre estaba completamente enamorado de ella y yo también la quiero con locura», reconoce. Por eso, su único deseo es asegurarse que cuando ella ya no pueda atenderla como es debido, Lola tenga un lugar al que acudir: «Me gustaría dejarlo solucionado antes de que pase algo».