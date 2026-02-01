Llega al norte de España el Zacaffé, el establecimiento de Inditex que sirve café de especialidad y una cuidada bollería: "Impresionante"

Su nombre lo dice todo: Zacaffé. Es Zara y es cafetería. O mejor dicho, es una cafetería dentro de una tienda de Zara. Después de abrir sus puertas en Osaka, Seúl, Nanjing y Madrid, la nueva apuesta hostelera del gigante textil de Inditex acaba de llegar al norte de España. Y más en concreto a La Coruña, la ciudad en la que empezó todo. El Zacaffé de la calle Compostela empezó este sábado con colas desde primera hora para conocer un espacio bonito a la vista y agradable al gusto, que sirve café de especialidad y una cuidada bollería. "Es impresionante", afirman los primeros clientes.

Su filosofía es tomarse un café en un ambiente relajado entre compra y compra (está situado en la planta baja de una tienda de Zara), rodeado de libros de moda y de productos de merchandashing, en este caso de La Coruña. Allí se pueden encontrar y comprar gorras, sudaderas, camisetas, bolsas, tazas... En total, hay cinco mesas más una amplia zona de barra, en la que los clientes pueden degustar los cafés de Siboney.

Tés, infusiones, chocolates...

La carta incluye desde un expreso y el clásico café con leche hasta un orange cold brew o un coffee and tonic. No faltan tampoco los tés, las infusiones, los chocolates ni bebidas de moda como el matcha & chai. Y para acompañar, repostería artesana.

Un Zacaffé / Zara

El primero, en Madrid

El Zacaffé de La Coruña es el segundo de toda España. Desembarcó en 2024 en el Zara de Hermosilla de Madrid. El espacio fue desarrollado por Art Recherche et Industrie, la agencia de diseño del artista y creador Ramdane Touhami, el Rey Midas de París. La cafetería de la capital no está gestionado pr Siboney, sino por Waco Coffee, especialistas coruñeses en el arte de preparar un buen café que cuenta con su cafetería en el centro de la ciudad.

Al igual que el de Madrid, el Zacaffé gallego tiene acceso a través de la tienda o directamente desde la calle. Se trata de una propuesta similar, pero más grande a la cafetería de El Apartamento de Zara.