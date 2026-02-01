La multa de hasta 600 euros que van a recibir conductores asturianos (y de fuera) en las próximas semanas por lo ocurrido hoy en las carreteras de Asturias
Un control que pilla a miles de conductores por sorpresa
A la hora de coger el coche y conducir hay que tener en cuenta las señales que lanza la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de los pórticos que están distribuidos por la red nacional de carreteras. Muchos conductores asturianos y que estén de visita de la región se habrán dado cuenta de un mensaje que aparecía en la mayoría de letreros instalados por las autovías del Principado.
Los conductores deben tener en cuenta que las normas de la DGT no buscan recaudar, sino controlar la seguridad en las carreteras. Por ello hay que poner especial atención a la hora de circular y así se evitará el ser sancionado. Las multas en Asturias el pasado 2024 cayeron un 14,63 por ciento, de 96.669 a 113.235. Es significativo el descenso de infracciones por exceso de velocidad, pasando de 75.597 en 2023 a 58.082 en 2024, un descenso del 23 por ciento. Se trata de datos aportados por el informe anual de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
Respecto a los datos de denuncias por exceso de velocidad en Asturias, hay que hacer algunas matizaciones. Mientras desciende el número de infracciones detectadas por radares fijos y de pórtico –pasaron de 61.136 a 40.922, quizá por haber sido instalados durante menos días–, por contra se incrementan las denuncias de radares móviles, que pasaron de 14.461 a 17.160, un aumento del 18,66 por ciento. Automovilistas Europeos Asociados sostiene que la recaudación ha aumentado por estos radares "camuflados".
La DGT puede multarte con entre 2 y 6 puntos menos del carné por exceso de velocidad, dependiendo de la velocidad y el tipo de vía. Por ejemplo, un exceso de entre 31 y 50 km/h en vías urbanas puede costar 300 euros y 2 puntos, mientras que superar el límite en 51 km/h o más se considera una falta muy grave y puede implicar la pérdida de 6 puntos y una multa de hasta 600 euros. Los radares fijos siempre deben estar señalizados. Para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, cuentan con 5 km/h de margen, mientras que para velocidades de más de 100 km/h, los radares se calibran con un 5% de margen. Es decir, si circulamos a 80, el radar saltará cuando sobrepasemos los 86 kilómetros por hora ya que existe un margen de 5 km/h. Sin embargo, si sobrepasamos los 100 km/h, el radar fijo saltará a los 126 km/h, ya que aplicamos el 5% de la velocidad excedida.
Por eso, lo conductores que vayan a circular este domingo por las carreteras de Asturias o regresen a sus casas después de haber pasado un buen fin de semana en la región, deben prestar atención al cartel de "controles móviles de velocidad", que se pueden observar en los diferentes pórticos.
