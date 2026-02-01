"Oreo" se cortó una pata en el monte y no podía bajar por la nieve: el singular rescate nocturno de un perro en Somiedo

Final feliz para "Oreo", un perro que sufrió un percance cuando realizaba, junto a sus dueños, una ruta de montaña entre la abundante nieve caída en Somiedo. La mascota se lesionó en una pata tras sufrir un corte, y la abundante capa de nieve le impidía avanzar cuando ya caía la noche de este sábado. Había serio riesgo de que tuviera que quedarse en el monte y entre duras condiciones invernales. Sus propietarios, angustiados, tuvieron que pedir ayuda al servicio de Emergencias.

Acudieron a su auxilio cuatro miembros del grupo de rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que lograron aproximarse hasta "Oreo" y sus dueños tras una travesía a pie, equipados con esquís especiales y el aparato detector de personas en caso de avalanchas (ARVA).

Desde el pueblo de Puerto, alcanzaron la falda del pico Peña Salgada, donde se ubicaban los montañeros que habían pedido auxilio. Montaron a "Oreo" en la camilla tras curarle el corte en la pata y sedarlo, y lo bajaron, acompañados de sus dueños, arrastrándolo por la nieve como si fuera a bordo de un trineo. El gesto de alivio y satisfacción de la mascota, y sus propietarios, se hizo evidente.

El aviso a Emergencias se produjo algo antes de las siete de la tarde. Y el porteo del perro herido se ejecutó ya en condiciones nocturnas. Los rescatadores acompañaron a "Oreo" y a sus dueños hasta la localidad donde tenían su coche.