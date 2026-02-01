Sumar compara dejar de pescar angulas con el cierre de la minería de carbón: "Es un disparate ecológico"

"Populismo pesquero", así ha calificado el diputado autonómico de Movimiento Sumar Asturies, Xabel Vegas, el rechazo del Principado a incluir la angula en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) tal y como quería el Ministerio para la Transición Ecológica. Vegas tacha al Ejecutivo regional de adoptar una postura "enormemente irresponsable y negacionista, que supone un nuevo ataque a la biodiversidad".

Vegas ha recordado que la evidencia científica sobre el colapso de la anguila europea es abrumadora y que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) lleva años recomendando que las capturas sean cero. En este sentido, ha defendido la prohibición total no solo de la pesca, sino de su comercialización y consumo. "Seguir tratando la angula como un recurso explotable es una ficción insostenible. Hoy en día, consumir angula es un disparate ecológico equivalente a comerte un estofado de oso pardo o un urogallo asado", ha sentenciado Vegas, recordando que prestigiosos chefs ya han retirado este producto de sus cartas por "ética medioambiental".

Desde Movimiento Sumar Asturies advierten de que el debate ya no puede ser sobre "cómo pescar", sino sobre "cómo dejar de pescar" esta especie. Por ello, la formación propone cambiar el enfoque radicalmente: sustituir de forma inmediata los actuales Planes de Gestión por un "Plan de Cierre Ordenado de la Pesca de la Angula". "Entendemos perfectamente la angustia de las familias que dependen de este recurso, y por eso no podemos dejarles tirados", ha explicado Vegas. "Lo que proponemos es una transición justa similar a la que se hizo con el cierre de la minería del carbón: una línea específica de ayudas potentes y planes de abandono de la actividad que garanticen una salida digna a los profesionales", propuso.

Vegas ha concluido con una advertencia clara a la Consejería y al sector: negar la realidad biológica es la peor estrategia económica posible. "Tenemos dos opciones: o hacemos un cierre ordenado ahora, con el respaldo económico de la administración para los pescadores; o seguimos esquilmando la ría hasta que, en muy pocos años, no quede ni una sola angula. Si elegimos lo segundo, los pescadores se encontrarán igualmente sin pesca, pero para entonces ya no habrá ayudas porque habrán agotado el recurso", ha zanjado el portavoz. "Proteger la biodiversidad y proteger a las personas no son objetivos incompatibles, pero hace falta valentía para decir la verdad: la pesca de la angula se ha terminado", asegura.