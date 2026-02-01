El temido "fin" para Ángel, trabajador de Ence de 51 años amenazado por el ERE: "Solo me quedaría sobrevivir hasta la jubilación"
Ángel Piedralba, que ha "aprendido, enseñado y dado lo mejor de sí" en Ence, se enfrenta a una situación "desesperante"
Cuando Ángel Piedralba tenía 24 años, consiguió un trabajo en la fábrica de Ence, en Navia. Un contrato laboral que cogió con ganas, empapándose de los conocimientos de sus compañeros. “Aprendí mucho de los antiguos trabajadores, de su experiencia y su legado”, recuerda. Porque Ence también forma parte del ADN de los naviegos.
Piedralba trabaja en el área de calderas, encargándose de la energía y la recuperación de la fábrica. “Es un trabajo complejo, pero siempre lo he dado todo para que funcione”, explica. Ahora, sin embargo, su puesto está entre los que podrían verse afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que amenaza a 96 personas, un tercio de la plantilla.
Lleva 26 años ligado a la empresa y para él, un despido supondría “el final” de su carrera. Con 51 años, reconoce que sería muy difícil encontrar otro empleo. No está casado y tampoco tiene hijos. “Tendría que sobrevivir hasta la jubilación y esta situación lo empeoraría todo”, lamenta. Una edad crítica en la que un cese supondría ver mermada la cotización de toda una vida. "Es una situación desesperante", reconoce.
Tras más de dos décadas de dedicación, Piedralba solo espera poder seguir trabajando. “Aquí he aprendido, he enseñado y he dado lo mejor de mí. Que todo eso pueda desaparecer de un día para otro duele mucho”, añade.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles