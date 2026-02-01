Trenes a 10 km/h por el mal estado de las vías asturianas: la increíble cifra de limitaciones de velocidad que convierten la red en "una locura"

La red ferroviaria de cercanías de Asturias, tanto en ancho convencional como en ancho métrico, acumula 67 limitaciones temporales de velocidad (LTV) en distintos tramos, según la documentación de Adif, gestor de infraestructuras ferroviarias, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. “Es una locura, demuestra cómo funciona el servicio”, aseguran fuentes del sector ferroviario.

En estos tramos, los trenes se ven obligados a circular a 30, 20 o incluso 10 kilómetros por hora, lo que provoca una merma evidente del servicio, con mayores tiempos de viaje y pérdida de fiabilidad.

El recuento evidencia que las limitaciones no responden a incidencias puntuales, sino a problemas estructurales persistentes en la infraestructura: estado de la vía, trincheras inestables, túneles antiguos, desprendimientos, pasos a nivel y aparatos de vía deteriorados.

Los ferroviarios consultados aseguran, además, que muchas de estas limitaciones tardan “mucho tiempo” en retirarse, debido a la lentitud de Adif a la hora de acometer los trabajos necesarios para que la velocidad vuelva a su horquilla habitual. No es el único problema. Los trabajadores también apuntan a deficiencias en la señalización de algunas restricciones por falta de material, lo que obliga en ocasiones a utilizar señales que no corresponden a limitaciones de velocidad.

Ancho convencional

En el ancho convencional, Asturias registra 14 limitaciones temporales de velocidad, localizadas en puntos concretos del trazado, todos ellos ajenos a la alta velocidad.

La línea 130 (Gijón–Sanz Crespo–Venta de Baños) concentra ocho limitaciones. En el entorno de Serín, los trenes deben circular a 30 km/h por el estado del túnel, una situación que se repite en Linares–Congostinas, donde otro túnel obliga a la misma reducción de velocidad. En Lugo de Llanera y en el tramo entre Navidiello y Parana (concejo de Lena), la velocidad también se rebaja a 30 km/h por deficiencias en la vía.

Usuarios en un tren de cercanías en Asturias. / IRMA COLLIN

A estas se suman restricciones en Sahagún (Castilla y León) —localidad que forma parte de la línea que conecta con Asturias—, donde una fisura en el corazón de un desvío impone otra limitación a 30 km/h, y en Torneros, con una reducción a 100 km/h por el estado de la vía. En Santibáñez, también en la comunidad vecina, la limitación es igualmente de 100 km/h por el estado de los materiales, mientras que en la bifurcación de Pajares la velocidad máxima queda fijada en 140 km/h por problemas en un paso superior y condicionantes técnicos del trazado.

La línea 132 (Tudela Veguín–Ablaña) presenta una única limitación, localizada entre Olloniego y Ablaña, donde el estado del túnel de El Padrún obliga a circular a 30 km/h. Se trata del mismo túnel donde un tren descarriló el pasado 22 de enero tras un desprendimiento de tierras.

En la línea 140 (Tudela Veguín–El Entrego) se mantienen dos restricciones, ambas a 30 km/h. Una afecta a la bifurcación de Olloniego, por el mal estado de una trinchera, y la otra al entorno de Sama, donde los problemas en un paso a nivel condicionan la velocidad de circulación.

El eje San Juan de Nieva–Villabona de Asturias (línea 144) suma dos limitaciones más. En Avilés, la velocidad queda limitada a 50 km/h por motivos de seguridad en pasos a nivel, mientras que en Villabona se mantiene una restricción a 30 km/h ligada a la protección de trabajos en la vía.

Por último, la línea 152 (Gijón–Puerto–Veriña) registra una limitación a 30 km/h en el acceso al puerto, debida a la presencia de pasos viciosos, una circunstancia habitual en entornos portuarios con tráfico pesado de mercancías.

Ancho métrico

El ancho métrico (antigua FEVE) concentra el grueso de las restricciones, con 53 limitaciones temporales de velocidad repartidas por todo el territorio asturiano. A diferencia del convencional, aquí las LTV no aparecen de forma aislada, sino encadenadas a lo largo de kilómetros.

En el occidente, la línea 740 (Pravia–Ferrol) acumula 13 limitaciones. En Pravia y Cudillero, la velocidad se reduce a 30 km/h por el estado de trincheras. El entorno de Soto de Luiña es especialmente problemático: allí se suceden limitaciones a 40, 45 y 50 km/h por el estado de la vía, dos tramos a 10 km/h por estado de terraplén y por desprendimientos, y otra restricción a 30 km/h vinculada a la protección de trabajos. En Luarca y Navia se mantienen varias limitaciones a 45 y 50 km/h, que responden igualmente al deterioro de la infraestructura.

La línea 762 (Trubia–San Esteban de Pravia) presenta cinco limitaciones. En Trubia, una afecta a un tramo metálico y otra al estado de una trinchera, ambas con límite de 30 km/h. En Santa María de Grado y Grado, la velocidad se reduce por trincheras deterioradas y desprendimientos, mientras que en San Román la circulación queda limitada a 10 km/h por el mal estado de una trinchera.

Un tren de cercanías, en Avilés. / LNE

La línea 760 (Oviedo–Trubia) añade otra limitación en San Claudio, donde el estado de un tramo metálico obliga a circular a 30 km/h. En el entorno portuario, la línea 754 (Sotiello–Puerto de El Musel) mantiene una restricción a 20 km/h en Aboño, ligada a condicionantes operativos en varias vías de mercancías.

La línea 752 (Laviana–Gijón–Sanz Crespo) suma tres limitaciones: una en Sotrondio, por el estado de una obra de fábrica, y dos entre El Entrego y La Oscura, por deformaciones de la vía y por una trinchera en riesgo alto. La línea 764 (Trubia–Collanzo) presenta otras tres restricciones: en Ablaña, por el estado de los aparatos de vía; en la estación Ujo Taruelo, por el mal estado de un paso peatonal superior; y en el entorno de Moreda, donde un paso a nivel en estación limita la velocidad a 40 km/h.

El mayor número de limitaciones se concentra en la línea 770 (Oviedo–Santander), con 27 restricciones en el tramo asturiano. En el oriente, entre Unquera y Llanes, se suceden varias limitaciones a 30 km/h por estado de obras de fábrica, terraplenes en riesgo y protección de trabajos, además de una restricción a 15 km/h en un paso a nivel en Vegarelenda. Más al oeste, en Ribadesella, Llovio y el entorno de Arriondas, aparecen problemas por desprendimientos, trincheras y aparatos de vía, con varios tramos limitados a 10 km/h.

Entre Arriondas, Infiesto y Villamayor, largos tramos quedan restringidos a 50 km/h dentro del plan de choque por roturas de carril, mientras que en Infiesto, Nava, Rianes y Lieres se mantienen limitaciones a 30 km/h por defectos de nivelación y estado general de la vía. El recorrido concluye en el acceso a Oviedo, entre Colloto y la capital, con una de las restricciones más severas de la red: 10 km/h por posibles desprendimientos.