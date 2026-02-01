ÚLTIMO DÍA: consigue por 20 euros el acceso a LA NUEVA ESPAÑA todo un año

La mejor información ahora, al mejor precio. Suscríbete ya a LA NUEVA ESPAÑA por solo 20,00 euros al año, antes 49,99 y accede sin límites a todas las noticias, disfruta de newsletters exclusivas para suscriptores, nuevos pasatiempos, una app más premium o el club del suscriptor con increíbles descuentos y sorteos.

Date prisa y aprovecha esta oferta de más de un 50% de descuento en los mejores contenidos y sin compromiso de permanencia. Hoy es el último día.

Oferta flash LA NUEVA ESPAÑA / LNE

Al suscribirte a LA NUEVA ESPAÑA tendrás acceso a la mejor información, la última hora y los reportajes y las investigaciones del diario más seguido de Asturias líder indiscutible del mercado regional en todos sus soportes. Pero no solo vas a estar informado.

Además en los últimos meses el periódico ha actualizado el catálogo de newsletters que, de forma periódica, harán que las firmas más prestigiosas del diario lleguen directamente a tu correo electrónico a través de boletines especializados. Ya hay cuatro operativas: Noticias del día (un resumen matinal de las informaciones más relevantes), Opiniones del día (para recibir antes que nadie las opiniones de los mejores articulistas), La semana política (una guía semanal para entender lo que está pasando en la política asturiana de la mano del redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Vicente Montes) y un boletín especializado de ocio que te permite conocer (antes que nadie) la agenda cultural del día en Asturias.

Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción tambiénl podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.

Pero aún hay más. Gracias a tu suscripción también podrás disfrutar de los nuevos pasatiempos de la web, tendrás acceso a una app renovada y más premium y a un club con descuentos y ofertas exclusivos.