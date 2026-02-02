Agenda: qué hacer hoy lunes 2 de febrero en Asturias

Oviedo

RIDEA

El Real Instituto de Estudios Asturianos celebra a las 19.00 horas, en su salón de actos del Palacio del Conde de Toreno (plaza de Porlier, Oviedo), el discurso de recepción como miembro de honor de Antonio González-Capitel Martínez, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid y antiguo arquitecto conservador del Real Sitio de Covadonga, que versará sobre la Historia arquitectónica del Santuario y el Real Sitio de Covadonga, con contestación a cargo de Leopoldo Tolívar Alas, miembro de número del RIDEA.

Cine

El ciclo "La química en nuestras vidas" arranca hoy, a las 19.30 horas, en el teatro Filarmónica con la proyección de "Puñales por la espalda". La película trata sobre el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey que invita a su extensa familia disfuncional a su mansión en su 85 cumpleaños con la esperanza de reunirlos a todos. Cuando es encontrado muerto en su casa, el inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc es llamado para investigar. Muy pronto, todos en la familia se vuelven sospechosos.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Antiguo Instituto

La exposición "13", de creadoras asturianas, se podrá visitar hasta el 15 de febrero. Esta se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 "Creadoras Contemporáneas en Asturias". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar la conferencia "Historias de esperanza en la Cocina Económica de Gijón". Participarán Ignacio Blanco, presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, y Sor Asunción Echarri, hermana sirvienta de las Hijas de la Caridad. Moderará el periodista Ignacio Arroyo, directivo del Ateneo Jovellanos.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 18.00 horas, habrá una muestra de teatro de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de teatro iniciación, producción teatral, taller de teatro y teatro musical llevarán a escena una serie de textos trabajados durante el curso, dirigidos por su profesora Nerea Vázquez Torres.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 3 de febrero se podrá visitar una exposición de pintura del colectivo de alumnos de Pep Segura.

CMI El Coto

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición "Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro", organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

CMI La Arena

En la sala de exposiciones se puede ver la muestra "Una vida de creación", de Ramón Viguela que repasa diversas obras pictóricas, esculturas y otras actividades artísticas de los últimos 56 años. Estará abierta al público hasta el 6 de febrero en horario de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Avilés y comarca

Conferencia

La asociación cultural La Serrana y la de Antiguos Trabajadores del Área Sanitaria III organizan la conferencia "Escuchar al cuerpo: cómo el movimiento aumenta los años de autonomía y la salud de las personas", que se celebra esta tarde a las 19:00 horas, en el salón de actos del Centro de Servicios Universitarios de Avilés. La ponencia correrá a cargo de Marta Prieto Mendoza, fisioterapeuta, experta en Pilates Terapéutico y Fisioterapia Oncológica, y máster en Administración Sanitaria.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Avilés y comarca, capital de los guisos de cuchara

La comarca de Avilés es la capital de los platos de cuchara con la segunda edición de las jornadas gastronómicas "Homenaje a los guisos de invierno". Los establecimientos adheridos ofrecen platos y menús a precios populares. Pote, fabada o garbanzos con bacalao y espinacas. En forma de raciones con precios de entre 15 y 25 euros, o como completos menús, con precios que oscilan entre los 24 y 30 euros. Hasta el 8 de febrero.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas

Las Cuencas

Exposición de los socios de la Asociación AFAC en Laviana

La exposición fotográfica "Socios de AFAC" (Asociación Fotográfica a Contraluz) puede verse hasta el 7 de febrero en el Cidan de Pola de Laviana. Hay imágenes de todo tipo. El horario de visita es de 10.00 a 14.00, de lunes a viernes.

Exposición fotográfica "El arte de ser amigos" en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica "El arte de ser amigos", con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Oriente

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge como todos los lunes su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Vegadeo exhibe arte asturiano en repulsa por el genocidio palestino

La exposición itinerante "Arte asturiano contra el genocidio palestino" ha recalado en la Casa de Cultura de Vegadeo, donde estará hasta el 4 de febrero en horario de 15.00 a 21.00 horas (días laborables). La muestra reúne obras de más de una treintena de artistas a iniciativa de Cultura Asturiana con Palestina. Llega a Vegadeo de la mano de la Casa Azul, con apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos y en colaboración con Amnistía Internacional y la Coordinadora Asturiana de ONGD (Codopa).