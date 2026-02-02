El alarmante dato de los coches que circulan por Asturias con la ITV caducada y los accidentes que podrían causar

Casi uno de cada cinco vehículos que circulan por Asturias lo hace sin la inspección técnica obligatoria en vigor. Con un parque estimado de 720.000 vehículos, alrededor de 140.000 tienen la ITV caducada, una bolsa que sitúa el problema muy por encima de la media nacional y que trasciende el dato administrativo para convertirse en un problema de seguridad vial.

La cifra la puso sobre la mesa la semana pasada la responsable de la ITV asturiana, Marta Torre, quien afirmó que de los 720.000 vehículos que componen el parque automovilístico regional, unos 140.000 no han pasado la obligatoria inspección técnica.

Este dato coincide con el que aporta, procedente de los registros de la Dirección General de Tráfico, el informe de fiscalización del servicio de ITV en el Principado. A cierre de 2024, 139.946 vehículos domiciliados en Asturias figuraban con la inspección vencida, de los cuales 59.731 eran turismos y 80.215 pertenecían a otras categorías.

Si se atiende solo a los que debían pasar la revisión durante 2024 y no lo hicieron, el volumen resulta llamativo, con 102.919 vehículos incumplidores en un solo ejercicio.

Más edad, más riesgo

El fenómeno se agrava por el envejecimiento del parque. Asturias cuenta con más de 550.000 turismos y su antigüedad media ha alcanzado los 16,1 años, por encima de la media nacional. Es decir, se trata de coches más viejos que, además, en decenas de miles de casos no pasan por el filtro técnico.

El propio informe describe el perfil de los vehículos con ITV caducada como especialmente vulnerable. Se trata de vehículos con una antigüedad media cercana a 28 años y más de dos años de media con la inspección vencida. En la práctica, pueden circular largos periodos con defectos en frenos, dirección, neumáticos o suspensión sin que nadie los detecte ni obligue a repararlos.

Lo que la ITV evita… y lo que se arriesga sin ella

El informe de la Sindicatura de Cuentas no solo cuantifica el incumplimiento, sino que también estima sus consecuencias. Con un modelo estadístico desarrollado por el Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles de la Universidad Carlos III de Madrid , calcula que las inspecciones realizadas en Asturias durante 2024 evitaron 381 accidentes con víctimas, con 8 fallecidos, 42 heridos hospitalizados y 459 leves menos, además de un ahorro económico de 36,6 millones de euros.

Cuando ese mismo modelo se aplica a los vehículos obligados que no pasaron la ITV, la estimación apunta a decenas de accidentes adicionales potencialmente evitables y un impacto económico próximo a 14 millones de euros. Cada coche que no se revisa mantiene en circulación fallos que, estadísticamente, aumentan la probabilidad de siniestro.

Noticias relacionadas

Una ITV con alta exigencia

Asturias figura entre las comunidades más estrictas en las estaciones de inspección. El 32,6% de los vehículos no supera la primera revisión, la tasa más alta del país, lo que indica un control severo. Pero tras reparar los defectos, la tasa de rechazo final cae al 6,5%, una de las más bajas.