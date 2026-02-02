Asturias, bajo el diluvio toda la semana: la AEMET alerta de una sucesión de borrascas atlánticas que provocará precipitaciones "abundantes", deshielos y crecidas en los ríos

Febrero empieza con más lluvias en Asturias, que estará bajo el diluvio toda la semana. El motivo: la sucesión de nuevas borrascas atlánticas, que provocarán precipitaciones "abundantes", deshielos, crecidas de los ríos y rachas muy fuertes de viento en los próximos días, según alerta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Es más, para el miércoles, se esperan "acumulaciones excepcionales de lluvia en Andalucía y Ceuta y nevadas en cotas bajas en el norte de la Península". Entre el jueves y el domingo, avanza, "se seguirán acumulando grandes cantidades de lluvia en el oeste y sur peninsular".

El mal tiempo no da una tregua al Principado. Tras el paso de las borrascas de gran impacto "Ingrid", "Joseph" y "Kristin" y de una masa polar el fin de semana que dejó olas de casi 7 metros, ahora la AEMET avisa de la entrada de varios frentes atlánticos. Las fuertes lluvias ya se están notando este lunes en toda la región, con acumulaciones a las diez de la mañana de 30 litros por metro cuadrado en Pajares y de 21 en Degaña.

La Agencia Estatal de Meteorología advierte que las nuevas borrascas dejarán gran cantidad de agua "en zonas donde ya ha llovido mucho", en referencia sobre todo a Galicia. Vigo, por ejemplo, cerró el enero más lluvioso de la década. Fue, además, la ciudad donde más agua cayó de España, con 445 litros por metro cuadrado registrados en la estación del campus.

Atención a los ríos

Además de precipitaciones, se esperan "deshielos en áreas donde llueva sobre nieve previamente caída" y, en consecuencia, posibles desbordamientos de los ríos. La AEMET pide "atención a posibles crecidas de cauces". Las temperaturas no ayudarán en este sentido, pues se esperan máximas que en Asturias rozarán los 20 grados el jueves.

El pronóstico por días

Para este lunes, se prevén cielos nubosos con precipitaciones débiles en el oeste y la Cordillera, que podrán ser en forma de nieve a partir de los 1.000 metros. Sin embargo, por la tarde se irán abriendo claros.

Para mañana, martes, se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas, que serán más frecuentes por la tarde. En la cara sur de la Cordillera pueden ser en forma de nieve a partir de los 1000-1200 metros. Las temperaturas máximas descenderán hasta los 16 grados.

El miércoles se repetirán las lluvias débiles y los chubascos dispersos, que serán en forma de nieve a partir de los 900-1.000 metros durante la madrugada. No se descartan rachas muy fuertes en la Cordillera, mientras que las temperaturas máximas volverán a subir. Más de lo mismo se prevé para el jueves, cuando el mercurio subirá hasta los 19 grados en Gijón.