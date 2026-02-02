Asturias eleva el control a los pisos turísticos: los cajetines en el exterior para la entrega de llaves quedan prohibidos y habrá más exigencias

El Principado ha aprobado un decreto que intensifica el control sobre las viviendas turísticas en Asturias y que prohibe explícitamente la instalación de cajetines en la vía pública para la entrega y depósito de llaves, una fórmula que se aplica en numerosas comunidades autónomas. No obstante, otros territorios han empezado también a poner veto a este modelo de entrega de llaves, como sistema para evitar el contacto presencial con el turista. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana.

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, resaltó que el decreto busca "reforzar la convivencia y combatir la ilegalidad", en defensa del modelo turístico del Principado. “Asturias quiere un turismo que sume, un turismo de calidad, en el que el control sea fundamental y la convivencia no pague el precio del éxito”, subrayó. La norma desarrolla la reforma de la Ley de Turismo de 2024 y “establece reglas más claras para quienes lo hacen bien y más control para quienes operan fuera de la norma”.

La Vicepresidenta defendió que la política de control ya está teniendo efectos: el crecimiento de las viviendas de uso turístico se contuvo en 2025 en torno al 15%, frente a un alza cercana al 60% en 2023-2024. Además, destacó que desde el inicio de la legislatura se reforzó la inspección en la Viceconsejería de Turismo, pasando de 248 inspecciones a 3.070 en 2025. Esas más de 3.000 inspecciones dieron lugar a 261 sanciones (frente a 62 en el periodo comparable). Además, se retiraron 115 de 177 anuncios contrarios a la normativa, se habilitó un buzón ciudadano para denuncias y se implantó una herramienta digital para intensificar controles. En 2026, el Principado sumará dos inspectores más al servicio.

¿Cuáles son las normas que deberán cumplir los pisos turísticos?

El decreto establece algunas novedades y entrará en vigor a los 20 días de la publicación en el Boletín Oficial del Principado (Bopa)

Queda prohibido que las viviendas protegidas se destinen a uso turístico. Será obligatoria la instalación de medidores de ruido para garantizar la convivencia con los vecinos. Será obligatoria una recepción presencial o telemática en las 24 horas siguientes a la llegada de los viajeros y queda prohibida la entrega de llaves mediante cajetines en la vía pública.

Todas la viviendas de uso turístico deberán cumplir estos requisitos:

Contar con un baño para cada cuatro plazas.

Deberá haber un plano de evacuación y señalización de salidas al exterior.

y señalización de salidas al exterior. Conexión a internet o teléfono , salvo en zonas sin cobertura.

, salvo en zonas sin cobertura. Extintor de 6 kilos de polvo ABC por planta.

Existencia de un b otiquín .

. Límite de ocupación por superficie, con un máximo de ocho plazas.

Además, los alojamientos deberán ofertar servicios de reparación, mantenimiento, limpieza diaria y cambio de sábanas y toallas cada cuatro días. También deberán facilitar información turística sobre el entorno en el que se ubican.

Las viviendas turísticas también deberán incluir su número de signatura del Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado, y su localización exacta, en cualquier tipo de publicidad o plataforma de comercialización. A esto se añade la obligatoriedad de facilitar información sobre normas internas, accesos, condiciones de uso, contactos de emergencias (policía, 112, bomberos y servicios sanitarios), además de horarios de entrada y salida y precios.

¿Qué plazo tienen los alojamientos para adecuarse a normativa?

Los plazos para cumplir los requisitos se dividen en dos tramos. Será de 12 meses para alcanzar la ratio de baños y superficies mínimas, y de seis para el resto de exigencias. El decreto también corta la práctica de reiterar declaraciones responsables tras ser desestimadas para operar temporalmente en irregularidad: “Quien cumple tiene seguridad jurídica; quien no, sabe que hay inspección y sanción”, avisó la vicepresidenta.

El papel de los ayuntamientos

Llamedo precisó que la instalación de cajetines es competencia municipal, pero la entrega a través de estos dispositivos no estará permitida por el decreto. Los ayuntamientos ganan protagonismo, según Llamedo, ya que podrán decretar zonas no aptas para viviendas turísticas por razones patrimoniales o para evitar masificación, priorizando el derecho a la vivienda y la convivencia. Será exigible un certificado municipal que habilite la actividad en las áreas permitidas. Además, se refuerza el papel de las comunidades de propietarios, conforme a la modificación estatal de la ley de propiedad horizontal, indicó la vicepresidenta.

Llamedo subrayó que el decreto se trabajó con ayuntamientos y con el sector y que la Mesa de Turismo del Principado lo aprobó por unanimidad.