Por qué Asturias es una región clave para la compañía Volotea: "Una de las bases más eficientes de Europa"

La aerolínea Volotea, la compañía que más opera en el aeropuerto de Asturias, cerró 2025 con un total de 22.000 vuelos, un 9% más que el año anterior, y transportó a 3,4 millones de pasajeros en el país, con una ocupación media del 92%, según un comunicado de la empresa. Durante el año, Volotea inauguró alrededor de 20 nuevas rutas en España. La aerolínea destacó también por su fiabilidad, con un índice de cumplimiento del programa de vuelo del 99,6% en España.

Asturias y Bilbao volvieron a situarse "entre las bases más eficientes de la red en Europa, con un índice de puntualidad del 92% y del 91%, respectivamente". Ambas ocuparon el segundo y el tercer puesto de toda la red de la compañía, "consolidando a España como referente en puntualidad dentro de Volotea".

“Garantizar vuelos regulares y puntuales, así como una experiencia de viaje ágil y agradable, es una prioridad absoluta para Volotea, ya que es uno de los aspectos más relevantes para quienes eligen volar con nosotros”, destacó Eduard Diviu, Chief Operating Officer de Volotea. "Nos satisfacen especialmente los resultados en España, donde Asturias y Bilbao destacan entre las bases más puntuales de Volotea. El reconocimiento de nuestros pasajeros es nuestro principal indicador, y España se consolida también como el mercado con mayor satisfacción de clientes para la compañía”, indicó.

Sólidos resultados globales

A lo largo de 2025, Volotea reforzó la conectividad en España con alrededor de 20 nuevas rutas desde Asturias, Santander, Vitoria, Bilbao, Valencia, Alicante, Granada y Madrid. Actualmente, Volotea opera desde 26 aeropuertos españoles y da empleo a unas 750 personas en España. En 2026, la compañía aumentará un 20% su oferta de asientos en España, hasta rozar los 4,4 millones desde el país. Operará aproximadamente 140 rutas y 25.000 vuelos desde 26 aeropuertos españoles, conectando España con destinos destacados de Francia, Italia, Grecia y Croacia, entre otros.También a nivel europeo, Volotea confirmó en 2025 la solidez de su modelo con 11,3 millones de pasajeros transportados.