Ahorrar en suministros ya no consiste solo en contratar "una buena tarifa" y olvidarse. La clave está en revisar, comparar y ajustar cuando cambian las condiciones del mercado o llega la renovación. Con esa filosofía trabaja Asturtóner, empresa del Suroccidente que consolida su actividad como canal multimarca para optimizar contratos de luz y telefonía, con un enfoque claro: que cada cliente pague por lo que realmente necesita.

Su servicio se basa en un acompañamiento continuado. Asturtóner analiza el perfil de consumo y el tipo de cliente –particulares, autónomos, empresas o residencias, entre otros– y, a partir de ahí, busca la mejor opción disponible en cada momento gracias a acuerdos con compañías del sector eléctrico (como TotalEnergies, Plenitude o Endesa, entre otras). La diferencia está en el seguimiento: cuando llega el momento de renovar o revisar condiciones, la empresa vuelve a realizar la comparación y propone alternativas si existe una mejora. Ese trabajo sostenido explica que gestione más de mil suministros a nivel regional y nacional y cuente con una cartera consolidada.

En el ámbito de telefonía, Asturtóner aplica el mismo criterio: ajustar líneas y servicios a necesidades reales, evitando sobrecostes por paquetes sobredimensionados o por contratos que se encarecen con el tiempo. Ese asesoramiento personalizado es una de sus señas de identidad, vinculada a su implantación en el territorio.

Destacar que la fidelidad de todos sus clientes se traduce en impacto indirecto sobre el territorio, pues gracias a ellos, ha podido colaborar con iniciativas deportivas de la región, incluyendo patrocinios de clubes, carreras y eventos como citas vinculadas al boxeo, contribuyendo a dinamizar actividades que generan movimiento y visibilidad.