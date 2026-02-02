No te asustes, es la ES-Alert y el móvil te pita aunque no quieras: ¿cuántas veces sonó en Asturias y cómo funciona el aviso de emergencia?

La alerta que pudo escucharse un domingo del pasado mes de enero en los 21 concejos costeros asturianos por la llegada de fortísimos vientos y grandes olas causó una sorpresa e intranquilidad entre no pocos vecinos y personas que se encontraban en la zona en esos momentos. Se pudo escuchar en Vegadeo, Castropol, Tapia de Casariego, El Franco, Coaña, Navia, Valdés, Cudillero, Muros del Nalón, Avilés, Castrillón, Gozón, Soto del Barco, Carreño, Gijón, Villaviciosa, Caravia, Colunga, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva. Pero esta alerta debería dejar de sorprender tanto, ya que no es la primera vez que esa alarma, imposible de ignorar para cualquier dispositivo móvil, se lanza en Asturias. En Europa es bastante habitual escucharla. En Rumanía, por ejemplo, se utiliza cuando va a caer una fuerte tormenta. Y en Alemania se combina con las típicas alarmas de bombardeo.

El verano pasado ya se lanzó en Asturias la ES-Alert dos veces, con motivo de los incendios registrados en la región. La primera fue el 15 de agosto y afectó a los vecinos de Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga, Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja. Se recordó a la población la necesidad de extremar las precauciones dado el alto riesgo de incendios forestales, al tiempo que se rogaba cumplir la normativa en vigor y las prohibiciones establecidas. Estaban prohibidas todo tipo de quemas, encender fuego en espacios abiertos, zonas recreativas y zonas habilitadas para ello. No estaba permitido el uso de material pirotécnico, ni maquinaria y vehículos en zona forestal. Y se pedía a los vecinos no adentrarse en esas áreas, evitando ponerse en riesgo tanto a uno mismo como al dispositivo que estaba actuando en la emergencia.

Volvió a activarse al día siguiente, 16 de agosto, ante los virulentos incendios forestales que afectaban la zona de Cabrales (Camarmeña), además de los incendios forestales de Genestoso, en Cangas del Narcea, y Villar de Vildas, en Somiedo. La recibieron en los municipios de Cangas del Narcea, Ibias, Degaña, Somiedo, Teverga, Quirós, Ponga, Lena, Aller, Caso, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja. En el mensaje se pedía abandonar toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural, tanto de Picos de Europa como de la Cordillera, así como evitar el tránsito en toda el área y seguir las instrucciones de las autoridades.

¿Cómo funciona? El protocolo que se sigue comienza cuando el director del plan de emergencia remite un mensaje de alerta a la Dirección General de Protección Civil para que active el sistema y lance la alerta, que se recibe en todos los teléfonos móviles 4G/5G del área de alerta, incluso si están bloqueados, en silencio o modo "No Molestar" (suenan y vibran). Aparece en pantalla completa una notificación parecida a la de un SMS, con un sonido fuerte y vibración, y no se ve afectado por saturación de red. Al leerlo, se pulsa "Aceptar" para quitarlo, y no hay que responder ni llamar al 112. Simplemente tomar nota y obrar en consecuencia.

LNE

Simulacros

Hubo otras ocasiones en las que se lanzó la es-alert, aunque como simulacro, para probarla. Una de esas ocasiones fue en 2022, cuando se hizo una prueba en varias comunidades autónomas, incluida Asturias. Y volvió a probarse el martes 28 de enero del año pasado. Se lanzó la alerta en 39 concejos: Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Candamo, Grado, Langreo, Laviana, Llanera, Mieres, Morcín, Nava, Noreña, Oviedo, Proaza, Las Regueras, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, Santo Adriano, Sariego, Siero y Yernes y Tameza en el área central y valles mineros; y en Aller, Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caso, Lena, Onís, Parres, Peñamellera Baja, Peñamellera Alta, Piloña, Ponga, Quirós, Sobrescobio, Somiedo y Teverga, en la Cordillera y Picos de Europa.

El ejercicio se basaba en la simulación de una emergencia ante un aviso rojo por nieve de la Agencia Estatal de Meteorología con acumulaciones de hasta 40 centímetros en la cordillera y los Picos de Europa y de entre 40 y 20 centímetros en la zona central y los valles mineros. En total, se vieron afectados cerca de medio millón de habitantes. Se simuló una situación de alto grado de intensidad, con cortes de carretera, árboles caídos, puertos de montaña cerrados o con cadenas, falta de suministro eléctrico y de telefonía o poblaciones incomunicadas.

La secuencia del ejercicio, acorde al protocolo ya explicado, comenzó con la activación, por parte del consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, del Plan Territorial de Emergencias de Asturias (Platerpa) en situación 2. Tras movilizar los medios y recursos previstos en esa fase, se planteó el traslado de información a la población a través de distintos medios, entre ellos, el sistema Es-Alert. Para ello el consejero, como director del plan de emergencia, remitió el mensaje de alerta a la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior para que activase el sistema que permitiera hacerlo llegar a la población diana del simulacro.