Cogersa busca nuevas familias para hacer compost en casa: así puedes apuntarte y 68 concejos se suman a la campaña
La 17.ª edición del programa ofrece compostadora y materiales gratis, formación obligatoria y acompañamiento técnico para convertir los restos de huerta y cocina en abono “de calidad”
P. T.
La campaña de compostaje doméstico de Cogersa vuelve en 2026 con más apoyo municipal que nunca: un total de 68 ayuntamientos se han adherido a la 17.ª edición de esta iniciativa para que las familias con jardín o huerta puedan transformar sus residuos orgánicos en compost. La inscripción para la ciudadanía estará abierta del 1 al 28 de febrero, tanto a través de la web del programa como en los propios consistorios.
El objetivo, subraya Cogersa, es facilitar que los hogares conviertan los restos de cocina y de la huerta en un fertilizante útil, contribuyendo a la “economía circular” desde el origen. No es una experiencia menor: desde que arrancó en 2009, más de 19.000 familias se han incorporado al compostaje en casa, incluidas 722 que se sumaron en 2025. El consorcio estima que cada familia puede llegar a gestionar unos 300 kilos de restos orgánicos al año.
Para participar, el requisito básico es contar con una vivienda con espacio exterior para ubicar la compostadora. La adhesión implica compromisos como asistir a una sesión formativa obligatoria (prevista en marzo o abril), recoger el material en el punto asignado y separar correctamente la materia orgánica siguiendo las indicaciones técnicas. A cambio, Cogersa entrega gratuitamente una compostadora de 350 litros, un removedor metálico, la guía del compostaje doméstico, además de formación, asesoramiento y recursos audiovisuales para el seguimiento.
La campaña también ayuda a los ayuntamientos a avanzar en el cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que contempla el compostaje doméstico y comunitario como vía para la separación y el reciclado en origen de los biorresiduos, especialmente en municipios pequeños. Y no se queda solo en el arranque: habrá charlas, encuentros para compartir experiencias y jornadas de puertas abiertas en Cogersa, donde las familias recibirán un cubo marrón y un saco de cinco litros de compost con Etiqueta Ecológica Europea producido en Serín. Al final del año se convoca el concurso “Hago buen compost”, que premia las mejores prácticas; en la última edición ganó Costantino Pala, vecino de Gijón.
Las familias interesadas pueden inscribirse del 1 al 28 de febrero por vía telemática o presencial (hasta completar cupos). Para ampliar información, Cogersa facilita el correo compostaje@cogersa.es y el teléfono gratuito 900 14 14 14.
