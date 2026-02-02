Cuidar con arraigo: la esencia del Hogar San José
Una atención cercana, un ambiente familiar y estar abierto a la vida social de Cangas del Narcea son las principales señas de identidad de este centro de mayores
En el Hogar San José de Cangas del Narcea, gestionado por Clece Mayores, el cuidado nace del compromiso de un equipo profesional con fuerte vínculo con el territorio. Su estabilidad y experiencia inspiran confianza en las familias y ofrecen a las personas mayores un entorno seguro en el que sentirse acompañadas.
La convivencia se desarrolla en un ambiente cálido y familiar, con propuestas que estimulan las capacidades, favorecen la participación y generan momentos de cercanía. Conversaciones, actividades y pequeñas rutinas crean un espacio acogedor donde cada persona conserva su ritmo y encuentra motivación para mantenerse activa.
El Hogar San José mantiene, además, una estrecha relación con el entorno: colaboraciones con asociaciones, encuentros entre generaciones y presencia en distintas celebraciones de la villa aportan energía e ilusión. Esta vinculación con la vida social refuerza el sentimiento de pertenencia y convierte cada jornada en una oportunidad para seguir tejiendo comunidad.
Un hogar donde cuidar significa acompañar con respeto y cercanía.
