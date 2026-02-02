Las donaciones de viviendas de padres a hijos se disparan en Asturias por el alto precio de los pisos y los notarios auguran que "irán a más"

Cada vez más padres (y abuelos) donan una vivienda a sus hijos ante la dificultad que tienen para comprarla por el alto precio de los pisos. Así lo revela el Consejo General del Notariado en un informe que recoge que este tipo de actos aumentaron un 67,8% en siete años, pasando de 32.623 en 2017 a 54.733 en 2024. Aunque la tendencia es más notable en grandes comunidades como Andalucía, Cataluña y Madrid, llega a todo el territorio nacional. Y eso a pesar de que donar una casa en vida supone pagar más impuestos: además del de Sucesiones y Donacionesy el de Plusvalía Municipal hay que tributar por ganancia patrimonial en el IRPF.

En concreto, el informe del Consejo General del Notario señala que entre el número de viviendas heredadas en 2024 (403.854) y el número de viviendas donadas (54.735 en 50.887 actos) supone aproximadamente el 64% de las operaciones de compraventa de vivienda registradas ese mismo año (721.042). Si bien el número de viviendas heredadas se ha mantenido bastante estable en el entorno de las 335.000 a 423.000 unidades anuales, el de casas donadas casi se duplicó entre 2017 y 2024, al pasarse del orden de 33.000 viviendas en 2017 a casi 55.000 viviendas en 2024. Por contra, "las compraventas han mostrado mayores oscilaciones, con descensos marcados en 2020 y máximos superiores a las 720.000 operaciones en 2022 y 2024".

Una tendencia que irá a más

"La relación entre estas cifras y el contexto actual del mercado inmobiliario adquiere una relevancia creciente: en paralelo al aumento de la compra de vivienda, las herencias y, sobre todo, las donaciones, parecen mostrar signos de convertirse en un canal clave de acceso para las generaciones más jóvenes. El envejecimiento poblacional augura una gran transmisión patrimonial en las próximas décadas bien sea mediante donaciones o herencias", señala el estudio del Consejo General del Notario.

En el ámbito autonómico, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentraron en 2024 el mayor número de operaciones en términos absolutos, con cifras superiores a los 200.000 actos cada una, seguidas por la Comunidad Valenciana, que superó los 179.000.

En séptima posición por la cola

En la tabla nacional, Asturias se sitúa en séptima posición por la cola con 34.360 actos. La mayoría de ellos, como pasa en el resto de comunidades, se corresponden con testamentos. En el Principado, los testamentos representan más de la mitad: 18.261, es decir, el 53,1%.

El llavero de una casa en la cerradura de una puerta / LNE

Si se relaciona el número total de actos asociados a los adultos mayores con la población de cada territorio, el resultado ofrece una visión de la intensidad de uso de los servicios notariales. Asturias encabeza el ranking en 2024 con 3.403 actos por cada 100.000 habitantes, seguida por Castilla y León (3.378) y Comunidad Valenciana (3.373), Cataluña (3.218) y País Vasco (3.208) superan ligeramente los 3.200.

La comparación entre 2017 y 2024 muestra un crecimiento generalizado de los ratios, con aumentos de especial intensidad en la Región de Murcia, que pasó de 1.819 a 2.696 actos por 100.000 habitantes (+48,2%), Andalucía (de 2.171 a 2.824; +30,1%), Castilla y León (de 2.617 a 3.378; +29,1%), Comunidad Valenciana (de 2.655 a 3.373; +27,1%) y Asturias (de 2.698 a 3.403; +26,2%) y Cantabria (de 2.391 a 2.984; +24,8%).

Impuesto de sucesiones

Asturias es la región donde más ha aumentado la recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones al negarse el Gobierno del Principado a reformar la tributación de las herencias como han hecho en los últimos años la mayoría de las comunidades autónomas. Según datos del Consejo General de Economistas de España correspondientes a 2022, Asturias registró un incremento de la recaudación del 22,9% (hasta 114,07 millones de euros).

En Asturias no se aborda una reforma de este impuesto a las herencias desde 2017, cuando se elevó el mínimo exento para descendientes, ascendientes y cónyuges hasta los 300.000 euros. Por encima de esa cifra, Asturias es la región donde más se paga. El estudio del Consejo de Economistas utiliza el ejemplo de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido. En Asturias el heredero tiene que pagar 103.135 euros de impuesto mientras que en las vecinas Cantabria y Galicia no pagaría nada, al igual que en Andalucía o Islas Baleares.