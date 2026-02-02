Elvira Vilorio, reelegida presidenta del Colegio de Psicología de Asturias

Elvira Vilorio González ha sido reelegida decana del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias, tras cuatro años al frente de la institución.

La nueva junta de gobierno asumirá la dirección hasta el año 2030, con el objetivo de “dar continuidad a una etapa marcada por el fortalecimiento institucional, la defensa de la profesión y el compromiso con la prevención y el cuidado de la salud mental en Asturias”.

La junta estará integrada por Elena Cubero Briz como secretaria, Juan Arias Álvarez como tesorero y Adriana Fernández García como vocal, junto a Angélica Rodríguez García y Cristina Soto Balbuena, que se incorporan como vocales.

Entre las líneas prioritarias destacan la defensa de una atención psicológica de calidad y la colaboración activa con las administraciones públicas y otras entidades profesionales e institucionales del Principado de Asturias.

Única candidatura

La candidatura de Elvira Vilorio fue la única que se presentó a las elecciones convocadas en enero. Especialista en Psicología Clínica, vía homologación, con más de 30 años de trayectoria profesional, Vilorio ha formado parte de varias juntas desde 2006 como vocal y tesorera. Ha sido presidenta de la comisión deontológica del Colegio. Participa además como vocal en el Consejo General de la Psicología de España, contribuyendo a la representación de la profesión en el ámbito estatal.

La nueva junta de gobierno asume la dirección colegial hasta 2030. Para el nuevo periodo, la junta se marca como objetivo continuar fortaleciendo el papel de la Psicología en el sistema sanitario, educativo, jurídico, social y laboral, así como avanzar en la lucha contra el intrusismo y en el reconocimiento profesional de los psicólogos y psicólogas colegiadas.

Otros objetivos del nuevo equipo consisten en mantener y reforzarán las actividades dirigidas a la formación continua, la actualización científica y la especialización profesional, promoviendo espacios y jornadas de encuentro, reflexión y debate que contribuyan al desarrollo y prestigio de la profesión.

La junta continuará trabajando para fortalecer la colaboración entre las personas colegiadas, con el propósito de consolidar al COPPA como referente en la defensa del código deontológico y el firme compromiso con una Psicología rigurosa, ética y basada en la evidencia.