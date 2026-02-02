Escasez de especialistas: la razón tras las demoras en las mamografías para diagnosticar cáncer en Asturias

La escasez de médicos radiólogos, y en particular de especialistas expertos en mamografías, es una de las razones principales de los retrasos en la atención a mujeres asturianas con cáncer de mama.

Así lo han explicado a este periódico varios médicos del Servicio de Salud del Principado (Sespa). En esta misma versión confluye también el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), según el cual en la región “hay pocos radiólogos” y este déficit provoca “retrasos en todas las pruebas diagnósticas, no solamente en las mamografías”.

Un factor que ha empeorado la situación en los últimos meses son las huelgas de médicos que han tenido lugar en la región. Los radiólogos “son de los especialistas que más han seguido los paros de diciembre y enero”, según José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA, lo que ha incrementado las demoras en la realización de todo tipo de exploraciones diagnósticas.

Quejas de pacientes de riesgo

Esta situación de penuria de radiólogos está detrás de las denuncias de mujeres (pacientes de riesgo por antecedentes de enfermedad personales o familiares) por retrasos en la realización de pruebas o en la lectura de las mismas, publicadas por LA NUEVA ESPAÑA en los últimos días.

El contenido de estas quejas concuerda con lo plasmado en un documento oficial por el jefe del servicio de Radiodiagnóstico de un hospital asturiano en su respuesta escrita a la reclamación de una paciente que se quejaba del retraso en la lectura de la mamografía que le habían realizado. Esta demora motivó una tardanza en el inicio de su tratamiento.

Según este jefe de servicio, existe una “desproporción entre la demanda de exploraciones de imagen de mama y la disponibilidad de recursos para hacer frente a las mismas”. El mismo mando intermedio señala que el principal déficit se centra en la escasez “de profesionales en determinados momentos”. Y añade que este déficit “lleva a notables retrasos en las agendas de realización”.

Los radiólogos consultados por LA NUEVA ESPAÑA indican que las exploraciones de mama forman parte de una subespecialidad compleja que solo pueden desarrollar "especialistas entrenados específicamente" en este ámbito. Los protocolos no consisten únicamente en realizar mamografías, sino también en un elenco de pruebas complementarias. Dado el incremento de demanda registrado en los últimos años, “se necesita más gente entrenada de la que hay”, señalan los especialistas.

Problema: que aunque el Sespa quisiera contratar más especialistas en radiodiagnóstico, no están disponibles en el mercado. Los radiólogos consultados por este periódico agregan que la alta especialización exigible hace que no sea posible derivar a la sanidad privada pruebas al por mayor, pues antes hay que garantizar la calidad de las pruebas.

Más mamógrafos

Mientras tanto, lo que sí están haciendo algunos hospitales asturianos, como el HUCA, es incorporar mamógrafos, pero el problema principal se centra en la falta de médicos.

Hasta la fecha, la Consejería de Salud continúa en su tesis de que "las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama no tienen lista de espera para sus consultas y pruebas de control", dado que existe "un circuito preferente por el que las revisiones y las pruebas son programadas por los facultativos que hacen su seguimiento".

Esta versión no concuerda con los sucesivos testimonios de mujeres difundidos por este periódico. Los publicados hasta la fecha corresponden a pacientes de tres hospitales: HUCA (Oviedo), Cabueñes (Gijón) y Valle del Nalón (Langreo) y ponen el acento en las demoras de consultas, pruebas o inicios de tratamientos.

La posición de la Consejería tampoco casa con la decisión de la dirección del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de reorganizar los circuitos de mamografías. Una reordenación que, según ha podido averiguar LA NUEVA ESPAÑA de fuentes sanitarias bien informadas, estará definida “en los primeros días" de esta semana.