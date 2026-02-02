¿Cómo funciona el servicio de citación de mamografías? El Principado defiende los tiempos de respuesta salvo "casos puntuales" y pide "confianza" en el sistema

El Gobierno asturiano defiende los tiempos de respuesta del sistema sanitario en Asturias en las mamografías y considera que no existen motivos para una "alarma" asistencial, después de que hayan trascendido varios testimonios de mujeres que sufrieron demoras en las pruebas.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha avalado el funcionamiento del sistema público y lanzó un "mensaje de absoluta confianza y tranquilidad". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno subrayó que, respecto a 2021, el sistema cuenta con "más mamógrafos, más ecógrafos y más radiólogos especialistas" y destacó que el Principado trabaja en "un plan estructural de reducción de listas" coordinado con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). "Seguimos reforzando recursos y protocolos para reducir al máximo estos plazos", indicó.

Peláez explicó los tres circuitos que existen en la sanidad asturiana para las pruebas de mamografías:

Pacientes ya diagnosticadas de cáncer de mama. “Tienen un circuito preferente y no existe lista de espera; las mamografías se hacen a demanda según requiera el tratamiento al que están sometidas”, indicó el consejero.

“Tienen un y no existe lista de espera; las mamografías se hacen a demanda según requiera el tratamiento al que están sometidas”, indicó el consejero. Programa de cribado poblacional. Se refiere a aquellas mujeres en determinado rango de edad y que tienen prescrita una mamografía con cierta periodicidad. “En sentido estricto, no se puede hablar tampoco de lista de espera porque se planifica periódicamente y se les comunica la cita", aseguró Peláez. En este circuito señaló datos: "El 81% de los casos recibe los resultados dentro del primer mes y el 92% dentro de los dos meses ”. Preguntado si en ese 8% que supera los dos meses ha habido positivos, afirmó desconocer el dato.

Se refiere a aquellas mujeres en determinado rango de edad y que tienen prescrita una mamografía con cierta periodicidad. “En sentido estricto, no se puede hablar tampoco de lista de espera porque se planifica periódicamente y se les comunica la cita", aseguró Peláez. En este circuito señaló datos: ”. Preguntado si en ese 8% que supera los dos meses ha habido positivos, afirmó desconocer el dato. Mamografías prescritas en consulta (atención primaria o especializada). “En este caso, según los últimos datos que tenemos, la lista de espera media está en torno a los dos meses”, señaló.

Preguntado sobre el caso de una paciente que afirmó haber logrado una citación después de apelar en las redes sociales al Presidente, Adrián Barbón, el portavoz del Ejecutivo dijo desconocer el caso, pero señaló que en los cribados, "la prueba se fija periódicamente dentro de ese calendario". Al respecto señaló que "una prueba puede estar fijada para marzo y la cartaa en la que se comunica a la paciente ese cita puede llegar, a lo mejor, en febrero, y por tanto generar incertidumbre sobre cuándo se va a comunicar la cita". Pero apuntó que "esa cita ya está fijada" y si se accede al sistema interno del Sespa "se comprobará que tiene allí la cita prefijada".

Noticias relacionadas

En cualquier caso, Peláez afirmó que no descarta que pueda haber "errores puntuales", pero aseguró que "el sistema está absolutamente garantizado". También señaló que desde el Gobierno se "están analizando los casos concretos" que han trascendido.