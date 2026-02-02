Las galerías de arte asturianas, cerradas para exigir el IVA cultural

La Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias secunda la convocatoria del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo de España y se suma al cierre temporal convocado a partir de hoy y hasta el 7 de febrero para exigir un IVA cultural reducido, que las equipare a las de otros países europeos y otras actividades culturales.

La presidenta de las galerías asturianas, Arancha Osoro, argumenta que la adopción de esta medida responde a la falta de sensibilidad de la Administración del Estado ante sus reiteradas exigencias de que se les dé el mismo trato que al resto de los profesionales del ámbito cultural y los países del entorno. "En otros sectores culturales, en la música, el cine y el teatro, el IVA ya se ha reducido; el nuestro es el único que permanece en un 21%. Francia tiene un 5%, Alemania un 7%, Italia un 5,5% Italia y Portugal un 6%", expone la galerista ovetense.

Osoro indica que la normativa europea que sostiene la reducción del IVA para la cultura data de 2024 y tiene como objeto unificar impositivamente la actividad en el sector. "Francia, con un consorcio de galerías muy potente, convenció al Gobierno y fue la primera en aplicarla", indica la galerista. "Con la bajada del IVA el sector mejoró económicamente en otros países, sobre todo en Francia, que fue el primero y que ahora maneja el 50% de las transacciones internacionales. Francia se comió el pastel, con Alemania detrás", añadió.

En Asturias y desde una perspectiva local, un IVA de 21% repercute desfavorablemente a las galerías, según su portavoz, tanto a la hora de presentar artistas fuera, en ferias que requieren una fuerte inversión económica previa, como para promocionar a los que está empezando. "Hay una fuga de artistas consolidados y a los emergentes es más difícil apoyarlos", asegura. "En Arco, por ejemplo, compites con un con un galerista francés, que aplica un 5%; los coleccionistas y las instituciones acaban comprando artistas españoles a galerías extranjeras, porque el IVA es más barato", explica.

El cierre de las galerías es una primera acción de protesta, advierte. De no obtener la respuesta esperada, los profesionales anuncian nuevas medidas, que afectarán a las administraciones y a las próximas convocatorias feriales.