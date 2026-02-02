El gobierno asturiano lanza una advertencia a Ence sobre su regulación de empleo y expresa apoyo a la plantilla

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha reclamado “máxima responsabilidad” a la dirección de Ence Energía y Celulosa ante el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado en la factoría de Navia.

Peláez aseguró que el Ejecutivo “será muy diligente” en la observancia de “toda la legalidad en materia de empleo” y sostuvo que “lo que queremos es el mantenimiento de los puestos de trabajo”. El portavoz realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, un día después de la manifestación “muy masiva” celebrada en la villa naviega este domingo 1 de febrero.

Peláez enmarcó la posición del Principado en un doble compromiso: por un lado, la defensa del empleo y, por otro, el cumplimiento estricto de la normativa laboral durante la tramitación del ERE.

“Apelamos a la máxima responsabilidad de la empresa”, dijo, al tiempo que recordó que la celulosa “ha recibido notables ayudas públicas de las distintas administraciones” y que “siempre ha contado con el respaldo mayoritario de la población del noroccidente asturiano”.

El consejero insistió en que el Gobierno autonómico acompañará el proceso “con máxima vigilancia” y con una interlocución activa con la parte social.

Además, trasladó “todo nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras” y extendió ese respaldo “a toda la comarca del Noroccidente” por su movilización en defensa del empleo.

Anunció que el Principado pone a disposición de las partes los servicios de arbitraje, conciliación e intermediación para facilitar un acuerdo que minimice el impacto laboral del ajuste. “No tiramos la toalla”, expresó, en alusión a la disposición del Ejecutivo a implicarse en la búsqueda de soluciones.

Según explicó, la consejería de Ciencia e Industria mantendrá esta tarde contacto directo con el comité de empresa para recoger sus planteamientos y trasladarlos a los ámbitos de negociación pertinentes.