La Hermandad de los Estudiantes defiende al Arzobispo por las críticas a su discurso sobre la inmigración: "Estamos orgullosos de tan buen pastor"

La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo sale en defensa del Arzobispo Jesús Sanz Montes y manifiesta su "apoyo, sin fisuras" al prelado ante la cascada de críticas, en el mismo seno de la Iglesia católica, por su discurso contra el proceso extraordinario de regulación de inmigrantes promovido por el Gobierno de España, sosteniendo que "no todos caben" y abogando por "acoger a los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan".

"Nos ofende profundamente que algunos que se autoproclaman como Iglesia de Asturias, lo califiquen de falto de misericordia, de extremista, de radical o de falta de inteligencia", sostiene la Hermandad en un comunicado difundido hoy, en referencia al Arzobispo, dejando constancia, además, que frente a los que dicen sentirse "avergonzados" por el posicionamiento del prelado, sus miembros se sienten "orgullosos de tan buen pastor". "Tampoco queremos que lo expulsen de ningún lado, sino que rezamos a Dios para que lo conserve durante mucho tiempo en su cargo episcopal al servicio de la Iglesia de Asturias", añaden. "Toca alinearse y formar a su lado, obedientes y fieles hijos suyos", afirman, y le agradecen "ser un hombre bueno y justo, porque es necesario poner luz en las tinieblas".

"Se comporta como el buen pastor guiando al pueblo fiel que tiene encomendado" y "además, tiene la costumbre de decir lo que piensa, siempre a la luz del Evangelio, de forma mesurada, valiente y reafirmando su compromiso con la Iglesia de Dios", sostiene la Hermandad.

La Hermandad recuerda a los sectores críticos con el Arzobispo, dentro de la Iglesia asturiana, la obediencia debida al Arzobispo. Utiliza la expresión "disputa tabernaria" para referirse a la polémica abierta y advierte que "se encuentran ante un prelado que ostenta el orden episcopal, sucesor de los apóstoles, que posee una dignidad, jerarquía superior y jurisdicción especial, designado directamente por Su Santidad el Papa. El deber de obediencia que debemos profesarle es una expresión de obediencia a la misma estructura jerárquica de la Iglesia querida por Cristo, no es solo una cuestión administrativa al albur del espigueo de lo que estemos de acuerdo o nos convenga".

"Nada de lo que nuestro Arzobispo dice está alejado del Evangelio, nada fuera de la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Sus opiniones, que debieran ser respetadas como un ejercicio de la libertad de expresión, son a la vez una obligación de su magisterio como guía del pueblo fiel. ¿A qué viene tanta crítica, tanto desafuero e inquina como la que viene sufriendo un día sí y otro también?", plantean, y sostienen que "nadie podrá dar lecciones de caridad y de acogida cristiana ni a nuestro Arzobispo, ni a ninguna Hermandad o Cofradía de Semana Santa, ya que llevamos en nuestra esencia esos conceptos. Todos nosotros practicamos el versículo “Fui extranjero y me acogisteis” (Mt 25), desde la realidad diaria, sin jactancia alguna ni mucho menos subvenciones públicas".