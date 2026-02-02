Tu mejor aliado para encontrar el hogar de tus sueños en Cangas
En un concejo donde el arraigo y el "volver a casa" tienen un significado especial, Inmobiliaria Narcea se ha convertido en un referente para quienes buscan comprar, vender o encontrar vivienda en Cangas del Narcea. La firma nació en 1996 de la mano de Rosa Orraca y suma ya tres décadas de trayectoria, con un sello propio: el trato directo, la escucha y el acompañamiento durante todo el proceso.
Ser la primera inmobiliaria del concejo no fue solo una cuestión de pionerismo, sino también de responsabilidad. Desde sus inicios, Inmobiliaria Narcea ha basado su trabajo en una atención personalizada y cercana, adaptada a cada caso, ya sea una primera vivienda, un cambio de casa, una operación de venta o la búsqueda de un inmueble para quienes desean establecerse en el municipio. Esa relación de confianza es, precisamente, uno de los valores que más destacan: la satisfacción de ayudar a los cangueses, y a quienes eligen Cangas, a encontrar un hogar.
El mercado inmobiliario requiere conocimiento local y capacidad de respuesta. Por eso, además de su experiencia en el concejo, Inmobiliaria Narcea colabora en ocasiones con otras inmobiliarias de distintos puntos de Asturias, ampliando posibilidades y facilitando operaciones cuando el cliente necesita alternativas o conexiones con otros territorios de la región.
Con treinta años de oficio, la inmobiliaria mantiene la misma idea que impulsó su apertura: estar al lado del cliente con un servicio profesional, claro y humano, desde la primera visita hasta el cierre. Para quienes buscan vivienda en Cangas del Narcea, contar con un equipo que conoce el territorio y entiende lo que significa "encajar" en él puede marcar la diferencia.
