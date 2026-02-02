Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuántos pisos turísticos irregulares hay en Asturias? El Ministerio los detecta y da aviso para retirar sus anuncios

El Gobierno central identifica en toda España 86.725 viviendas sin el correspondiente registro obligatorio, por lo que exige a las webs de alquiler su supresión

Vicente Montes

Oviedo

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha reclamado a las plataformas de alquiler a distancia la retirada de 1.560 anuncios de viviendas turísticas y de temporada en Asturias al considerar que se comercializan sin el número de registro obligatorio para los arrendamientos de corta duración.

Según explicó el departamento que dirige Isabel Rodríguez, esos inmuebles solicitaron el código de registro, pero no lo han obtenido al no cumplir los requisitos exigidos. Tras la notificación del Ministerio, las plataformas deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios, que pueden estar publicados simultáneamente en más de una web.

La cifra asturiana se enmarca en una actuación de alcance estatal: el Ministerio ha detectado 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales en toda España en esta fase del proceso, correspondientes a solicitudes de registro finalmente revocadas o denegadas.

Por comunidades autónomas, la mayor concentración de solicitudes revocadas se localiza en Andalucía (21.872), seguida de la Comunidad Valenciana (14.387), Canarias (13.726), Cataluña (13.350) y la Comunidad de Madrid (5.893). En el desglose municipal, Madrid figura como el municipio con más solicitudes revocadas (5.344), por delante de Barcelona (5.005), y a continuación aparecen Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942). El Ministerio subraya, además, el caso de la provincia de Málaga, con hasta siete municipios entre los 20 con más peticiones denegadas.

En total, se han presentado 412.253 solicitudes de registro, de las que 320.620 (78%) corresponden a alquiler turístico y 91.608 (22%) a alquiler de temporada. El Ministerio destaca como “anomalía” el caso madrileño, donde el 83% de las solicitudes se concentran en vivienda de temporada, lo que supone un total de 21.978 viviendas.

Desde el pasado mes de julio, recuerda el departamento, es obligatorio disponer de un código otorgado por los Registradores de la Propiedad y compartido con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital para poder comercializar alquileres de corta duración.

