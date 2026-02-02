Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 puesta pero no poner la luz correcta del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
Un error que muchos conductores ignoran hasta que ya es demasiado tarde
Si se estropea tu coche en plena carretera debes intentar parar en un lugar seguro y colocar en el capó del coche la baliza v-16. No llevarla en el vehículo o tener una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, la misma que para los antiguos triángulos.
Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir y con cuantías aún mucho mayores. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), hay que llevar también el chaleco reflectante. Carecer de él o no ponerlo en caso de avería puede acarrear una sanción de entre 80 y 200 euros. Pero ahí no acaba todo. También es imprescindible llevar una rueda de repuesto y la documentación en regla. Según la DGT, hay tres documentos que todo conductor debe llevar, y estar en vigor, obligatoriamente para todo tipo de trayectos: el permiso de conducir, el permiso de circulación y la tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV). "Lleva estos 3 documentos, originales o compulsados, siempre que conduzcas, ya que será lo primero que te pida un agente si te para o te ves involucrado en un incidente. Recuerda que desde 2008 no es obligatorio llevar en el coche la póliza del seguro ni el recibo del último pago", dice Tráfico.
No llevar el permiso de circulación conlleva una multa de 10 euros, pero no tener la autorización para circular acarrea una sanción de hasta 500 euros. Algo parecido pasa con la tarjeta de ITV. No llevarla se multa con 10 euros, pero tenerla caducada se traduce en una sanción de 200 euros.
Hay más situaciones sancionables y que muchos conductores desconocen. Por ejemplo, las luces. Tan sancionable es no poner las luces que corresponde en cada momento como llevarlas cuando no toca. Desde 2011, todos los coches nuevos vendidos en la UE vienen de fábrica con luces de circulación diurna. Se encienden solas y su objetivo no es ver mejor, sino hacer visible el vehículo a los demás.
¿Qué pasa con los coches más viejos? La DGT recomienda en estos casos utilizar las luces de cruce durante el día en vías interurbanas o cuando la visibilidad sea mala, aunque no sanciona. Sí puede multar, en cambio, en las situaciones en las que las luces de día son obligatorias. Es el caso de túneles, pasos inferiores, tramos con iluminación deficiente... En todos ellos, la sanción llega a los 200 euros.
De la misma forma, muchas veces se ponen las luces cuando no tocan. Llevar las luces largas sin motivo alguno se considera una infracción leve de 100 euros. Poner las luces antiniebla sin niebla puede costar muy caro: hasta 200 euros. Lo mismo que llevar los faros en mal estado, ya sea mal regulados o con las bombillas fundidas.
